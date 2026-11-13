San Isidro revocó la concesión del Golf de Boulogne tras 12 años sin pagar: la deuda llega a casi $400 millones

Boulogne Golf Club. Foto: Facebook

El Municipio de San Isidro, encabezado por el intendente Ramón Lanús, revocó el permiso de uso del Club de Golf de Boulogne luego de detectar una deuda cercana a los $400 millones y una serie de incumplimientos contractuales. La decisión alcanza a un terreno público de 16 hectáreas y también incluye al anexo del Club Atlético Boulogne, que acumula obligaciones impagas por más de $31 millones.

Por qué San Isidro decidió recuperar el predio del Golf de Boulogne

Según informó la Municipalidad, el Boulogne Golf Club dejó de pagar el canon mensual en julio de 2014 y desde entonces no volvió a realizar ningún desembolso por ese concepto. Al 29 de julio de 2026, la deuda vencida se aproximaba a los $400 millones.

El establecimiento funciona sobre tierras municipales desde 1962. Durante más de cinco décadas utilizó el espacio gratuitamente, hasta que en 2013 se estableció un permiso de ocupación por 20 años.

Ese acuerdo contemplaba un pago mensual equivalente al 50% de la tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) y establecía obligaciones relacionadas con la administración del inmueble. Sin embargo, la falta de pago no fue la única irregularidad señalada por las autoridades locales.

San Isidro revocó la concesión del Golf de Boulogne Foto: NA

La comuna también detectó 11 estructuras publicitarias sobre la autopista Panamericana, explotadas comercialmente mediante acuerdos con dos empresas que no fueron comunicados dentro de los plazos establecidos.

A esto se sumaron obras ejecutadas sin autorización municipal ni presentación de planos y contratos de alquiler y subalquiler de canchas que tampoco habrían sido informados.

Otro club de Boulogne también perdió su permiso por una deuda millonaria

La resolución municipal también comprende un predio de 20.000 metros cuadrados del Club Atlético Boulogne, ubicado sobre la calle Uruguay.

En este caso, las autoridades determinaron que la institución dejó de pagar el canon correspondiente en marzo de 2020, lo que generó una deuda superior a los $31 millones.

Ambos espacios pasarán a ser administrados por la Secretaría de Desarrollo Humano y Deportes de San Isidro una vez completado el proceso de restitución.

Qué pasará con el Golf de Boulogne y sus socios

Pese a la revocación de los permisos, el Municipio aseguró que las actividades deportivas y sociales continuarán funcionando.

La intención de las autoridades es reorganizar la administración de los terrenos y ampliar las posibilidades de acceso para los vecinos de San Isidro.

Por su parte, desde el Boulogne Golf Club señalaron a LA NACION que todavía no habían recibido una notificación formal sobre la decisión.

No obstante, reconocieron que estaban al tanto de la deuda y que la institución intentaba negociar una alternativa de pago.

La comisión directiva tenía previsto reunirse el viernes 13 de noviembre para analizar la situación y evaluar los próximos pasos.

Mientras tanto, el gobierno municipal anticipó que abrirá un canal de diálogo con socios y residentes para explicar cómo se desarrollará la transición y garantizar la continuidad de las actividades.