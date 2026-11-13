comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

San Isidro revocó la concesión del Golf de Boulogne tras 12 años sin pagar: la deuda llega a casi $400 millones

El Municipio también revocó el permiso de un predio del Club Atlético Boulogne. Detectó contratos comerciales no informados y obras sin autorización. Qué pasará con las actividades deportivas.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Boulogne Golf Club.
Boulogne Golf Club. Foto: Facebook
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El Municipio de San Isidro, encabezado por el intendente Ramón Lanús, revocó el permiso de uso del Club de Golf de Boulogne luego de detectar una deuda cercana a los $400 millones y una serie de incumplimientos contractuales. La decisión alcanza a un terreno público de 16 hectáreas y también incluye al anexo del Club Atlético Boulogne, que acumula obligaciones impagas por más de $31 millones.

Por qué San Isidro decidió recuperar el predio del Golf de Boulogne

Según informó la Municipalidad, el Boulogne Golf Club dejó de pagar el canon mensual en julio de 2014 y desde entonces no volvió a realizar ningún desembolso por ese concepto. Al 29 de julio de 2026, la deuda vencida se aproximaba a los $400 millones.

El establecimiento funciona sobre tierras municipales desde 1962. Durante más de cinco décadas utilizó el espacio gratuitamente, hasta que en 2013 se estableció un permiso de ocupación por 20 años.

Ese acuerdo contemplaba un pago mensual equivalente al 50% de la tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) y establecía obligaciones relacionadas con la administración del inmueble. Sin embargo, la falta de pago no fue la única irregularidad señalada por las autoridades locales.

Contenido Recomendado

En 1834, José Hernández nació en una chacra donde 28 años antes se luchó contra los ingleses:138 años después, su casa fue declarada Monumento Histórico Nacional

Chacra Pueyrredón

Quedó abandonada tras la muerte de Victoria Ocampo en 1979 y recién en 2003 comenzó a recuperarse:hoy es una casa museo de la UNESCO

Quedó abandonada tras la muerte de Victoria Ocampo en 1979 y recién en 2003 comenzó a recuperarse: hoy es una casa museo de la UNESCO
Golf de Boulogne
San Isidro revocó la concesión del Golf de Boulogne Foto: NA

La comuna también detectó 11 estructuras publicitarias sobre la autopista Panamericana, explotadas comercialmente mediante acuerdos con dos empresas que no fueron comunicados dentro de los plazos establecidos.

A esto se sumaron obras ejecutadas sin autorización municipal ni presentación de planos y contratos de alquiler y subalquiler de canchas que tampoco habrían sido informados.

Otro club de Boulogne también perdió su permiso por una deuda millonaria

La resolución municipal también comprende un predio de 20.000 metros cuadrados del Club Atlético Boulogne, ubicado sobre la calle Uruguay.

En este caso, las autoridades determinaron que la institución dejó de pagar el canon correspondiente en marzo de 2020, lo que generó una deuda superior a los $31 millones.

Ambos espacios pasarán a ser administrados por la Secretaría de Desarrollo Humano y Deportes de San Isidro una vez completado el proceso de restitución.

Qué pasará con el Golf de Boulogne y sus socios

Pese a la revocación de los permisos, el Municipio aseguró que las actividades deportivas y sociales continuarán funcionando.

La intención de las autoridades es reorganizar la administración de los terrenos y ampliar las posibilidades de acceso para los vecinos de San Isidro.

Por su parte, desde el Boulogne Golf Club señalaron a LA NACION que todavía no habían recibido una notificación formal sobre la decisión.

No obstante, reconocieron que estaban al tanto de la deuda y que la institución intentaba negociar una alternativa de pago.

La comisión directiva tenía previsto reunirse el viernes 13 de noviembre para analizar la situación y evaluar los próximos pasos.

Mientras tanto, el gobierno municipal anticipó que abrirá un canal de diálogo con socios y residentes para explicar cómo se desarrollará la transición y garantizar la continuidad de las actividades.

San IsidroNP2026
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. La CIDH condenó a la Argentina por la destitución del ex juez Eduardo Moliné O’Connor en 2003

    La CIDH condenó a la Argentina por la destitución del ex juez Eduardo Moliné O’Connor en 2003

  2. Nueva salida en el gobierno de Milei:renunció el vicepresidente del organismo que controla la actividad nuclear

    Nueva salida en el gobierno de Milei: renunció el vicepresidente del organismo que controla la actividad nuclear

  3. Patricia Bullrich confirmó la puesta en marcha de la Ley de Discapacidad en el Senado:“El país que estamos construyendo es con todos”

    Patricia Bullrich confirmó la puesta en marcha de la Ley de Discapacidad en el Senado: “El país que estamos construyendo es con todos”

  4. Javier Milei rechazó que la tecnología destruya empleos y defendió la inteligencia artificial:“Hay más trabajo que nunca”

    Javier Milei rechazó que la tecnología destruya empleos y defendió la inteligencia artificial: “Hay más trabajo que nunca”

  5. Quiénes pueden acceder al retiro voluntario de IOSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas:el anuncio del Gobierno

    Quiénes pueden acceder al retiro voluntario de IOSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas: el anuncio del Gobierno
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

San Isidro revocó la concesión del Golf de Boulogne tras 12 años sin pagar:la deuda llega a casi $400 millones

Boulogne Golf Club.

Javier Milei rechazó que la tecnología destruya empleos y defendió la inteligencia artificial:“Hay más trabajo que nunca”

La CIDH condenó a la Argentina por la destitución del ex juez Eduardo Moliné O’Connor en 2003

Patricia Bullrich confirmó la puesta en marcha de la Ley de Discapacidad en el Senado:“El país que estamos construyendo es con todos”

Economía

Canasta Básica:una familia tipo necesitó casi $1.700.000 para no ser pobre en octubre

Canasta Básica: una familia tipo necesitó casi $1.700.000 para no ser pobre en octubre

Finalizó la misión comercial bonaerense en China:ocho empresas participaron de una de las principales ferias internacionales

Cuánto cobran los jubilados de ANSES en diciembre con aumento, aguinaldo y bono:la mínima superaría los $750.000

Inflación de octubre:cuáles fueron los rubros que impulsaron la suba del 2,2%

Internacionales

Escándalo en Colombia:una mujer acusó al expresidente Gustavo Petro de entregar contratos estatales a cambio de sexo

Escándalo en Colombia: una mujer acusó al expresidente Gustavo Petro de entregar contratos estatales a cambio de sexo

Buscan 2 voluntarios para vivir gratis en un santuario de renos en Noruega:ofrecen alojamiento y comida a cambio de hasta 5 horas de trabajo por día

Crónica desde el epicentro del dolor en Brooklyn:entre el silencio y la lluvia, se huele la tragedia

El video del golpe comando en París:cuatro ladrones armados asaltaron una joyería de lujo y escaparon en motos con un millonario botín