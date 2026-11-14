Asado, locro, folklore y más de 80 marcas frente al río: la feria que llega a San Isidro este fin de semana

Feria Argentina en San Isidro Foto: Municipalidad de San Isidro

La Feria Argentina en San Isidro tendrá una nueva edición este fin de semana con una propuesta que combina gastronomía, cultura y producción nacional. El evento se realizará el sábado 14 y el domingo 15 de noviembre y contará con la participación de más de 80 marcas, artesanos, productores y emprendedores de distintos puntos del país.

La iniciativa busca poner en valor las tradiciones y costumbres argentinas a través de distintas experiencias para disfrutar en familia o con amigos. Durante las dos jornadas habrá puestos de productos regionales, un patio gastronómico, música en vivo, talleres, degustaciones y actividades vinculadas con los oficios tradicionales.

Cuándo y dónde será la Feria Argentina en San Isidro

La feria se desarrollará de 11 a 20 en el Centro Municipal de Exposiciones de San Isidro, ubicado en Del Barco Centenera y el río, en la zona costera del partido.

La entrada general cuesta $10.000 por día y se puede adquirir a través de la plataforma Passline. El acceso permite recorrer los distintos espacios del evento y participar de las actividades programadas durante el horario de funcionamiento.

Feria de San Isidro. Foto: Instagram/@laferia.argentina

Uno de los principales atractivos será el Mercado Argentino, un espacio dedicado a la producción nacional donde se ofrecerán indumentaria, mates, artesanías, objetos de diseño y alimentos regionales.

La propuesta reunirá emprendimientos de diferentes rubros y permitirá conocer productos elaborados por productores y diseñadores locales.

Qué se podrá comer en la Feria Argentina

La gastronomía tendrá un lugar central con Sabores de Nuestra Tierra, un sector que contará con patio de comidas y foodtrucks dedicados a los platos tradicionales argentinos.

Entre las opciones anunciadas por la organización se encuentran asado, empanadas, locro, choripán y milanesas. También habrá productos típicos como dulce de leche, alfajores y distintas propuestas relacionadas con la cultura del mate.

Además, los visitantes podrán participar de degustaciones y catas guiadas de yerbas, vinos y gin de producción nacional. Estas actividades estarán destinadas exclusivamente a mayores de 18 años.

Música en vivo, talleres y actividades culturales

La programación también incluirá espectáculos musicales en vivo con representantes del folklore, el tango y el rock nacional. A esto se sumarán propuestas audiovisuales y un espacio de microcine.

Otro de los atractivos serán los talleres interactivos y las demostraciones de oficios artesanales, pensados para acercar al público a técnicas y trabajos tradicionales que forman parte de la identidad cultural argentina.

De esta manera, la feria combinará entretenimiento y producción local en un recorrido por distintas expresiones de la cultura nacional.

Feria Argentina: cuánto cuesta la entrada a la peña folklórica del sábado

Uno de los momentos especiales de la programación será la peña folklórica de este sábado 14 de noviembre, que se extenderá hasta la medianoche, después del horario habitual de cierre de la feria.

Feria de San Isidro. Foto: Instagram/@laferia.argentina

La actividad será organizada junto al programa de streaming Jovita Folk y tendrá una entrada de $15.000, a beneficio de TECHO Argentina.

Es importante tener en cuenta que ese valor corresponde únicamente al acceso a la peña y no incluye la entrada general a la Feria Argentina.

Sin embargo, quienes quieran participar de ambas propuestas podrán adquirir una entrada combinada por $20.000, que permitirá recorrer la feria durante el día y asistir a la celebración folklórica por la noche.