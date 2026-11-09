Quedó abandonada tras la muerte de Victoria Ocampo en 1979 y recién en 2003 comenzó a recuperarse: hoy es una casa museo de la UNESCO

Villa Ocampo, en San Isidro. Foto: Argentina.gob.ar.

En 1979, la muerte de Victoria Ocampo, una de las figuras más influyentes de la cultura argentina, marcó el final de una época para su residencia de San Isidro. La propiedad, conocida como Villa Ocampo, había recibido a escritores, músicos e intelectuales, pero posteriormente atravesó años de deterioro.

La situación comenzó a revertirse en 2003, cuando la UNESCO impulsó su recuperación. Actualmente, la mansión funciona como casa museo y centro cultural, con una biblioteca histórica y jardines.

La mansión construida en 1891 que se convirtió en un símbolo cultural

La historia de Villa Ocampo comenzó en 1891, cuando el ingeniero Manuel Ocampo construyó una residencia de veraneo para su familia en San Isidro, provincia de Buenos Aires.

La propiedad original tenía aproximadamente 10 hectáreas y estaba rodeada de jardines y terrenos próximos al Río de la Plata. Su arquitectura combinaba influencias francesas, inglesas e italianas, características de las residencias de familias acomodadas de finales del siglo XIX.

Villa Ocampo, en San Isidro. Foto: UNESCO.

En 1941, Victoria Ocampo se instaló definitivamente en la vivienda y transformó sus interiores con mobiliario moderno, obras de arte y libros.

La escritora había fundado en 1931 la revista Sur, una publicación fundamental para la literatura argentina y latinoamericana.

Borges, Bioy Casares y Stravinsky: los invitados de Villa Ocampo

Durante décadas, la residencia recibió a importantes personalidades del siglo XX.

Entre sus visitantes estuvieron Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, dos figuras fundamentales de la literatura argentina.

En 1936, el compositor ruso Ígor Stravinsky se alojó en la propiedad durante su visita al país. Según la UNESCO, utilizó un piano Steinway que todavía se conserva en la mansión mientras preparaba una presentación de Perséphone en el Teatro Colón.

Victoria Ocampo, Día de la Mujer

También pasaron por el entorno cultural de Ocampo figuras como Albert Camus, Federico García Lorca, Gabriela Mistral y María Elena Walsh.

En 1968, la primera ministra de la India, Indira Gandhi, participó de un almuerzo organizado en la residencia.

De la donación de 1973 al deterioro: qué ocurrió después de su muerte

En 1973, Victoria Ocampo donó la propiedad a la UNESCO, con la intención de conservarla como espacio dedicado a la cultura y la educación.

Sin embargo, después de su fallecimiento, ocurrido el 27 de enero de 1979, la mansión atravesó dificultades administrativas y problemas de mantenimiento. Para 2003, el deterioro era considerable. Había filtraciones y daños en diferentes sectores.

Por sus habitaciones pasaron algunas de las figuras más importantes del siglo XX Foto: Instagram @villa_ocampo

El 8 de septiembre de 2003, un incendio afectó parte de los techos y el piso superior. Aunque gran parte de la colección se salvó, numerosos libros sufrieron daños por el agua utilizada para combatir las llamas.

Un mes después, delincuentes ingresaron y robaron 54 piezas de arte, entre ellas retratos, grabados y objetos históricos, según informó La Nación.

La recuperación de 2003: diez años de trabajos para salvar la mansión

Ante aquella situación, la UNESCO impulsó un proyecto de restauración patrimonial acompañado por el Estado argentino.

Los trabajos comenzaron en 2003 y continuaron durante aproximadamente diez años, hasta 2013.

Villa Ocampo, un lugar imperdible. Foto: Argentina.gob.ar

Las intervenciones incluyeron la recuperación de techos, fachadas, habitaciones, jardines, mobiliario y colecciones documentales.

También se incorporaron instalaciones necesarias para recibir visitantes y organizar actividades culturales, procurando preservar la identidad original del edificio.

Dónde queda Villa Ocampo y qué conserva actualmente

Villa Ocampo está ubicada en Elortondo 1811, Beccar, partido de San Isidro, en la zona norte del Gran Buenos Aires.

Actualmente, el predio ocupa aproximadamente 11.000 metros cuadrados y funciona como casa museo y sede del Observatorio UNESCO Villa Ocampo.

Entre sus atractivos se destacan el mobiliario histórico, las obras de arte, el piano utilizado por Stravinsky y una colección documental integrada por miles de libros y fotografías. El espacio ofrece visitas guiadas, actividades culturales y recorridos por sus jardines.

A 135 años de su construcción, la mansión que atravesó años de deterioro continúa abierta como uno de los testimonios más importantes de la historia cultural argentina.