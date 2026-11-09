En 1834, José Hernández nació en una chacra donde 28 años antes se luchó contra los ingleses: 138 años después, su casa fue declarada Monumento Histórico Nacional

La histórica chacra donde nació José Hernández Foto: museumspedia

En 1834, José Hernández nació en una chacra del actual partido de General San Martín, en la provincia de Buenos Aires. Veintiocho años antes, ese mismo terreno había sido escenario de un combate contra las tropas inglesas. La propiedad también estuvo vinculada con Manuel Belgrano y, con el tiempo, se convirtió en un sitio dedicado a conservar la historia argentina.

La antigua Chacra de Perdriel, luego conocida como Chacra Pueyrredón, fue reconocida como Monumento Histórico Nacional en 1972, 138 años después del nacimiento del autor del Martín Fierro. Funciona allí un museo que permite recorrer la vida del escritor y otros episodios decisivos del país.

La batalla contra los ingleses que ocurrió antes del nacimiento de José Hernández

La historia de estas tierras comenzó antes de que llegara la familia del poeta. En 1750, la chacra pasó a manos de Julián Perdriel, cuyo apellido terminó identificando al establecimiento y a la zona.

El 1 de agosto de 1806, durante la Primera Invasión Inglesa, allí se desarrolló el Combate de Perdriel. Juan Martín de Pueyrredón reunió a milicianos y vecinos que buscaban resistir la ocupación británica de Buenos Aires, comandada por William Carr Beresford.

Hito colocado en la Chacra Pueyrredón. Foto: El Zorzal

Las tropas inglesas contaban con mayor preparación y se impusieron en el enfrentamiento. Durante la acción, Pueyrredón perdió su caballo y consiguió escapar con la ayuda de Lorenzo López. Aunque fue una derrota para los criollos, el episodio quedó como antecedente de la Reconquista de Buenos Aires, lograda el 12 de agosto de 1806.

Qué relación tuvo Manuel Belgrano con la Chacra de Perdriel

La propiedad también estuvo ligada a un protagonista de la historia nacional. En 1814, Manuel Belgrano permaneció allí mientras atravesaba un proceso derivado de las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, sufridas durante la campaña militar en el Alto Perú.

El Museo Pampeano es una réplica de la casa de postas que se encontraba en la chacra que perteneciera al Gral Juan Martín de Pueyrredón Foto: Instagram @turismochascomus

Belgrano había solicitado trasladarse desde Luján para permanecer cerca de Buenos Aires. Su paso por el establecimiento sumó otro capítulo a un lugar que ya había sido escenario de la resistencia contra los británicos.

En 1832, Mariano y Victoria Pueyrredón, tíos maternos de José Hernández, adquirieron la chacra. Dos años después, el 10 de noviembre de 1834, nació allí el futuro escritor.

De la infancia rural al Martín Fierro

Hernández pasó parte de sus primeros años en la propiedad familiar. Más adelante se trasladó al sur bonaerense, donde conoció de cerca las tareas del campo, las costumbres gauchas y las dificultades que atravesaban sus habitantes.

Esas experiencias influyeron en una de las obras fundamentales de la literatura argentina: El gaucho Martín Fierro, publicado en 1872. Siete años después apareció La vuelta de Martín Fierro, que completó la historia del personaje.

José Hernández

A través de sus versos, Hernández retrató la vida del gaucho, sus conflictos con las autoridades y la pérdida de libertades. La obra trascendió la época en que fue escrita y se convirtió en una referencia central de la identidad cultural argentina.

Cómo la casa natal se transformó en Monumento Histórico Nacional

Con el paso de las décadas, la chacra permaneció vinculada con la familia Pueyrredón. En 1959, la voluntad testamentaria de Elvira Zulema Lynch Pueyrredón impulsó su destino como museo.

La provincia de Buenos Aires aceptó la donación en 1965 y creó el Museo Histórico José Hernández–Chacra Pueyrredón en 1966. Finalmente, el 13 de octubre de 1972, la casa natal del poeta recibió la declaración de Monumento Histórico Nacional.

Chacra Pueyrredón, historia

También se preservó el Ombú de Perdriel, reconocido como Árbol Histórico Nacional ese mismo año. La casona conserva rasgos de las construcciones rurales del siglo XIX, además de galerías y espacios vinculados con su antiguo funcionamiento.

Dónde queda la Chacra Pueyrredón y qué se puede visitar

El museo está ubicado en Presbítero Carballo 5042, Villa Ballester, dentro del partido de General San Martín. Su colección incluye ediciones antiguas del Martín Fierro, documentos, mobiliario, objetos de la vida gaucha y materiales relacionados con el Combate de Perdriel.

Así, el lugar permite descubrir tres historias que suelen estudiarse por separado: la resistencia a los ingleses en 1806, la presencia de Belgrano en 1814 y el nacimiento de José Hernández en 1834. Una chacra que pasó de vivienda rural a testimonio de más de dos siglos de historia argentina.