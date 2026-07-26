Desesperada búsqueda de una adolescente de 17 años que desapareció en Corrientes: activaron la Alerta Sofía

Búsqueda de Iara Ayelén Duprat. Foto: redes sociales.

Este sábado, el Ministerio de Seguridad Nacional activó la Alerta Sofía para reforzar la búsqueda de Iara Ayelén Duprat, una adolescente de 17 años que desapareció en la ciudad de Curuzú Cuatiá, ubicada a unos 300 kilómetros de la capital de Corrientes.

La adolescente, conocida por el apodo de “Kiara”, fue vista por última vez el pasado viernes y, desde ese momento, no hay noticias sobre su paradero. La denuncia por averiguación de paradero fue presentada por su madre en la Comisaría de la Mujer y el Menor de Curuzú Cuatiá, lo que dio inicio a una investigación bajo la intervención de la Fiscalía de turno.

Activaron Alerta Sofía tras la desaparición de Iara Ayelén Duprat. Foto: redes sociales.

De acuerdo con la información oficial, Iara salió de su casa para encontrarse con su novio, pero nunca llegó al sitio acordado ni volvió a su hogar. En ese contexto, una de las líneas investigativas que manejan los investigadores es que la adolescente podría haberse trasladado por sus propios medios hacia la provincia de Entre Ríos.

Los rasgos de la adolescente desaparecida en Corrientes

Con el objetivo de facilitar su identificación, las autoridades difundieron sus características físicas. Iara tiene contextura robusta, mide aproximadamente 1,55 metros, es de tez blanca, posee cabello corto hasta los hombros de color negro azulado y ojos verdes.

Además, presenta tres tatuajes que podrían resultar clave para reconocerla: uno en una mano con la inscripción “Dalil” acompañado de mariposas, otro en las costillas con el nombre “Mauricio” y un tercero con la inscripción “Bryan”.

La Policía de Corrientes solicitó la colaboración de la comunidad y recordó que cualquier dato que pueda contribuir a la búsqueda puede comunicarse a la dependencia policial más cercana, a las líneas de emergencia 911 o 101 dentro de la provincia, o de manera gratuita y anónima al 134.

Alerta Sofía. Foto: X.

Desapareció una joven de 25 años en Córdoba: activaron un operativo de búsqueda y piden ayuda para encontrarla

El pasado 13 de julio, la Justicia de Córdoba activó un operativo de búsqueda para dar con el paradero de Maira Camila Minnar Raising, una joven de 25 años que es intensamente buscada en la ciudad de Villa Carlos Paz.

El pedido fue emitido por la Unidad Judicial y la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple de Turno de Feria, que solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que permita localizarla.

Según informó la Policía, se activó el protocolo de búsqueda de personas, aunque hasta el momento no se brindaron detalles sobre las circunstancias en las que se produjo su desaparición.

A través de un comunicado oficial, las autoridades reiteraron el pedido de colaboración a la población y remarcaron la importancia de comunicar de inmediato cualquier información que pueda resultar útil para establecer el paradero de la joven.