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Encontraron a la adolescente de 17 años que había desaparecido en Corrientes

La joven había salido de su casa para encontrarse con su novio, pero nunca llegó al sitio acordado ni volvió a su hogar. La hallaron sana y salva.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Encontraron a la adolescente de 17 años desaparecida en Corrientes.
Encontraron a la adolescente de 17 años desaparecida en Corrientes. Foto: redes sociales.
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Este domingo por la mañana apareció sana la adolescente de 17 años que era intensamente buscada en Corrientes. El Ministerio de Seguridad había activado la Alerta Sofía para dar con su paradero, ya que había sido vista por última vez el viernes.

Por su parte, la mamá de la adolescente habló por TN y había contado que la joven se había ido a encontrar con su novio de 37 años para ir a Felipe Yofre, un pueblito.

“Ella me llamó hace un ratito y me pidió que la vaya a buscar, pero me cortó la llamada y se apagó el celular”, contó. “La escuché bien, pero la vez anterior, que también se comunicó conmigo, estaba mal”, agregó Alejandra.

Encontraron a la adolescente de 17 años desaparecida en Corrientes. Foto: gentileza TN.

La mujer confirmó que su hija se encontró con su novio y que el hombre “habría querido llevársela a Brasil”. Finalmente, quedó a disposición de la Justicia para ser indagado.

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El pedido fue emitido por la Unidad Judicial y la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple de Turno de Feria, que solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que permita localizarla.

Según informó la Policía, se activó el protocolo de búsqueda de personas, aunque hasta el momento no se brindaron detalles sobre las circunstancias en las que se produjo su desaparición.

A través de un comunicado oficial, las autoridades reiteraron el pedido de colaboración a la población y remarcaron la importancia de comunicar de inmediato cualquier información que pueda resultar útil para establecer el paradero de la joven.

Desaparición de personasDesaparecidaCorrientes
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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