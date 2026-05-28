“Me explicó que se iba a encontrar con el novio de su mamá”:

Agostina Vega desapareció el sábado 23 de mayo y fue vista por última vez con Claudio Gabriel Barrelier, principal detenido en la causa. Foto: redes sociales.

Ariel, el remisero que trasladó a Agostina Vega desde el barrio General Mosconi hasta Cofico, donde vive Claudio Gabriel Barrelier —único detenido por la causa—, aseguró que la adolescente “caminaba con confianza” junto al acusado cuando descendió del vehículo.

El chofer habló por primera vez desde el inicio de la investigación por la desaparición de la menor y relató que el sábado 23 de mayo, alrededor de las 22:30 horas, Agostina Vega salió de su casa, cruzó hasta la parada de remises ubicada a pocos metros y pidió un viaje.

“Me pasa la dirección, pero cuando se sube, le vuelvo a preguntar sobre el lugar porque me llamó la atención. Le consulto qué edad tenía, su nombre, de dónde era y ella me dice que era la nieta de Miguel”, contó Ariel.

Momento en que Agostina Vega entra a la casa del detenido. Video: cámara de seguridad.

Según explicó, esa respuesta le dio tranquilidad y la adolescente le comentó que iba a encontrarse con el novio de su madre para darle una sorpresa. “Ahí me dio un poco más de confianza y me explica que se iba a encontrar con el novio de su mamá para hacerle una sorpresa a ella”, recordó.

Además, indicó que durante el trayecto la menor “estaba contenta, hablando y no usó el celular”.

El remisero señaló que el viaje era largo, aunque en principio no le resultó extraño. Sin embargo, la situación cambió al llegar al destino. “Me dice ‘ahí te viene a pagar ese chico’, lo veo con campera negra y una gorra, se acerca y me pregunta cuánto es, a lo que le respondo que era $11.300”, detalló. “Me manifestó que no llegaba a ese monto y hasta me dio un dólar para terminar de pagar el viaje”, agregó.

Missing Children Argentina - Agostina Vega. Foto: Missing Children Argentina

“Iba con confianza, como si fuese un pariente”

Para Ariel, ese momento fue el más llamativo de toda la secuencia. “Lo que me pareció sospechoso es que no me miraba la cara, se puso de costado, se apoyó sobre el auto y yo giré, por eso le pude mirar la cara, pero estaba encapuchado”, expresó.

Después de pagar, “la nena se bajó y se fue caminando con él, iba con confianza, como si fuese un pariente”.

Al día siguiente, mientras veía el partido entre Belgrano y River, tomó su celular y reconoció la imagen de la adolescente en publicaciones sobre su desaparición. “Ahí me doy cuenta de que la llevé yo”, dijo.

Agostina Vega, la menor desaparecida en Córdoba. Foto: redes sociales.

A partir de ese momento, buscó contactarse con la familia. “Busqué por redes sociales, me pude comunicar con la mamá, le dejé mi número y a los minutos me llamó”, relató. “Le pregunto ‘flaca, ¿es tu nena la que está desaparecida?’ y le cuento que yo la llevé hasta Fragueiro y Campillo, que la recibió una persona mayor y cuando le explico me dice que sabía a dónde la llevé”, agregó.

Tras la difusión del video de una cámara de seguridad en el que se observa a Agostina junto al detenido, Ariel aclaró: “No los vi entrar a la casa, frenamos casi dos cuadras antes, pero viéndolo así rápido, sí, son ellos”.

Por último, manifestó cómo vive la situación desde que supo de la desaparición de la adolescente. “Estoy decepcionado porque no esperaba que esto termine así. Si me decía con exactitud a donde iba, no la llevaba”. “Me da bronca no haber reaccionado en el momento”, concluyó.