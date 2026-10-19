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Buscan a una docente desaparecida en Corrientes: hay dos detenidos y su familia sospecha que fue engañada

Nancy Estela Godoy tiene 52 años y fue vista por última vez el 6 de octubre en una zona rural de Esquina. Más de 80 efectivos participan en el operativo para encontrarla.

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Nancy Estela Godoy, docente desaparecida en Corrientes.
Nancy Estela Godoy, docente desaparecida en Corrientes. Foto: redes sociales.
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La búsqueda de Nancy Estela Godoy, la docente de 52 años desaparecida en Corrientes, continuará este lunes con un amplio despliegue policial en la zona rural de Esquina. Mientras los investigadores intentan reconstruir sus últimos movimientos, dos personas permanecen demoradas y la Justicia busca determinar si tuvieron alguna participación en el hecho.

Desaparición de Nancy Godoy en Corrientes: qué se sabe de la investigación

Según el parte difundido por el Ministerio de Seguridad de Corrientes, la mujer salió de su vivienda durante la mañana del 6 de octubre con destino a la Escuela Rural Nº 626, ubicada en el paraje El Malezal, donde se desempeña como directora suplente.

Su última comunicación conocida ocurrió durante la noche del 7 de octubre, cuando intercambió mensajes de WhatsApp con uno de sus hijos. Desde entonces, no se obtuvieron nuevas noticias sobre su paradero.

Aunque la familia perdió contacto con la docente durante los primeros días del mes, la denuncia formal fue presentada el 15 de octubre, de acuerdo con la información oficial.

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La investigación está a cargo del fiscal Javier Gustavo Mosquera, de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) de Esquina.

En el marco de la causa se realizaron varios allanamientos y dos personas fueron demoradas. Por el momento, las autoridades intentan establecer si existe alguna responsabilidad de los involucrados en la desaparición.

Más de 80 policías, drones y perros participan de los rastrillajes

El operativo de búsqueda cuenta con más de 80 efectivos policiales, 16 móviles, 12 caballos, cuatro drones y tres perros especializados, distribuidos en distintos sectores rurales. Los trabajos se concentran en áreas de difícil acceso, donde los equipos realizan recorridas terrestres y sobrevuelos para ampliar la cobertura.

Participan integrantes de la Policía Rural e Islas y Ambiente Rural (PRIAR), el Grupo Táctico de Operaciones de Goya, personal de Investigaciones Criminales y Judiciales, Bomberos de la Policía provincial y Bomberos Voluntarios de Esquina.

Paralelamente, los investigadores analizan cámaras de seguridad de Esquina y sus alrededores para intentar establecer qué ocurrió después de la última comunicación de la docente.

La preocupación de la familia de Nancy Godoy

Mientras continúa la búsqueda, los familiares de la mujer expresaron sus sospechas sobre las circunstancias de su desaparición.

Sandra Godoy, sobrina de la docente, sostuvo ante los medios que no cree que su tía se haya extraviado por sus propios medios. “Nosotros que la conocemos, ella no se perdió”, aseguró.

La familia considera que podría haber intervenido otra persona, aunque hasta el momento no existe una confirmación judicial sobre lo ocurrido.

Los hijos de la docente solicitaron colaboración para obtener información que permita encontrarla, mientras la investigación continúa abierta.

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