Impactante video: murió un motociclista tras ser embestido por un camión en Azul

La víctima se golpeó con un árbol y murió en el acto. El conductor del vehículo fue acusado por “homicidio culposo”.

Murió un motociclista en Azul atropellado por un camión Foto: Captura

Un motociclista murió este sábado 8 de noviembre tras ser embestido por un camión en un accidente ocurrido en la ciudad de Azul, al suroeste de la Provincia de Buenos Aires. La víctima fue identificada como Diego Maximiliano Marianache, de 46 años, quien se desplazaba a bordo de una motocicleta Motomel 150 cc, fue encerrado por el vehículo de mayor porte, se golpeó contra un árbol y murió en el acto.

Murió un hombre atropellado en Azul. Fuente: NA

El otro rodado involucrado fue un camión grúa remolcador Iveco Daily 70-16, conducido por Miguel José Mele, de 58 años, quien habría perdido el control y se fue hacia la vereda, arrastrando al fallecido.

Por el momento, se investigan las causas del siniestro y se intenta establecer qué ocurrió con el conductor del camión. La causa fue caratulada “Homicidio culposo” y quedó a cargo de la UFI N°2 del Departamento Judicial de Azul.

