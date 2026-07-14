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VIDEO| Se hizo pasar por un pasajero de una app de viajes, asaltó al conductor y el violento episodio quedó grabado

Un hombre de 33 años se hizo pasar por pasajero de una aplicación de viajes en Córdoba, pero minutos después de subir al auto asaltó al conductor y escapó. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad instaladas en el interior del vehículo.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Se hizo pasar por un pasajero de app en Córdoba y asaltó al conductor del auto.
Se hizo pasar por un pasajero de app en Córdoba y asaltó al conductor del auto. Foto: captura video.
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En las últimas horas, la Policía de Córdoba logró detener a un hombre de 33 años que simuló ser pasajero de aplicación de viajes y le robó al conductor del vehículo. El delincuente fue identificado gracias a las grabaciones de la cámara que tiene el vehículo y fue detenido durante un patrullaje preventivo en el centro de la capital provincial.

Se hizo pasar por un pasajero de app en Córdoba y asaltó al conductor del auto. Video: Policía de Córdoba.

El violento episodio sucedió el pasado sábado y todo quedó registrado gracias a las cámaras de seguridad que tiene el auto en su interior. En las imágenes, difundidas por los efectivos policiales de Córdoba, se puede ver cómo el delincuente se subió al vehículo y se sentó detrás del chofer. Incluso, se puede observar que durante el viaje mantuvieron una conversación.

Sin embargo, minutos después, la actitud del pasajero cambió por completo y se arrojó encima del chofer, le robó el celular y escapó.

Se hizo pasar por un pasajero de app en Córdoba y asaltó al conductor del auto. Foto: captura video.

Luego del robo, la víctima se acercó a la comisaría y realizó la denuncia correspondiente, aportando el registro fílmico que luego se viralizó en redes. Gracias a esas imágenes, los investigadores lograron dar con el sospechoso y finalmente detenerlo en la esquina de Santiago del Estero y Lima, en barrio Centro, durante un patrullaje preventivo.

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Confusión y tiros dentro de un auto de aplicación: una policía creyó que era víctima de un robo e hirió a 4 personas

Tres hombres y una mujer resultaron heridos de bala en un confuso episodio dentro de un auto de aplicación que derivó en un tiroteo en el barrio porteño de Almagro.

El hecho sucedió semanas atrás en el cruce de la avenida Belgrano y la calle Maza, cuando pasajeros compartieron un viaje en un auto de aplicación.

Tiroteo en Almagro. Video: NA.

Pasadas las 08:00 horas de ese día, una mujer que es cabo primero de la Policía Federal se subió al vehículo en el barrio porteño de Liniers, en el que ya había dos hombres y una mujer que venían de la localidad bonaerense de Moreno.

En medio del recorrido, fuentes del caso indicaron de forma preliminar que la agente “comenzó a sentirse descompuesta y solicitó al chofer que detenga la marcha”, pero el sujeto se negó. En ese momento, la mujer creyó que podría estar siendo víctima de algún tipo de ilícito, por lo que efectuó disparos, hiriendo a todos los pasajeros.

Tiroteo en Almagro. Foto: captura video.

Tras la llegada de los efectivos, los hombres manifestaron no conocerse entre sí, por lo que se investigaron las razones por las que la oficial disparó.

RoboAsaltoCórdoba
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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