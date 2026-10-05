Horror en La Plata: así balearon a un joven de 27 años para robarle su bicicleta a plena luz del día

Así le dispararon al ciclista para robarle en La Plata. Foto: captura video cámara de seguridad.

Un joven de 27 años fue baleado en una pierna este domingo por dos motochorros que lo interceptaron mientras circulaba en bicicleta por Los Hornos, La Plata. Los delincuentes lo hicieron caer del rodado, le dispararon y escaparon con la bicicleta.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:40 en la calle 58, entre 147 y 148. Según informaron fuentes policiales, los motochorros interceptaron al joven y, tras derribarlo, le efectuaron un disparo calibre .22 en una de sus piernas. La bala quedó alojada en el cuerpo y no tuvo orificio de salida.

Así balearon a un ciclista para robarle en La Plata. Video: Cámara de seguridad.

La víctima fue auxiliada por vecinos de la zona que escucharon los gritos y la detonación. Luego recibió asistencia médica por la herida de bala.

La moto utilizada por los delincuentes tenía pedido de secuestro

Durante la investigación surgió un dato que llamó la atención de los investigadores: la moto en la que se movilizaban los dos sospechosos había sido denunciada como robada pocas horas antes del asalto.

Por el momento, no se estableció en qué circunstancias fue sustraído ese vehículo ni dónde ocurrió el robo. Además, de acuerdo con la información aportada por la Policía, los ocupantes de la moto habrían sido seguidos desde la zona de Melchor Romero hasta las inmediaciones de Los Hornos.

Así le dispararon al ciclista para robarle en La Plata. Foto: captura video cámara de seguridad.

Ahora los investigadores intentan determinar si la motocicleta estuvo involucrada en otros hechos delictivos y reconstruir el recorrido realizado por los sospechosos antes y después del ataque.

Hasta el momento no se conocieron las identidades de los dos motochorros ni se informaron detenciones por el asalto.