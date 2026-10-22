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Escapó a toda velocidad y tiró casi 19 kilos de marihuana en plena ruta: un operativo en Chaco terminó con dos detenidos y un prófugo

La Policía Federal Argentina llevó a cabo el procedimiento en la ciudad de Resistencia. Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Secuestraron 18 kilos de droga en la provincia de Chaco.
Secuestraron 18 kilos de droga en la provincia de Chaco. Foto: Policía Federal.
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La Policía Federal Argentina (PFA) secuestró casi 19 kilos de marihuana en la ciudad de Resistencia, Chaco, durante un procedimiento realizado en el marco del Plan Paraná. Por el hecho, dos hombres fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia Federal.

El operativo comenzó luego de que efectivos de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) Corrientes recibieran información sobre una presunta operación de venta de drogas que tendría lugar en la capital chaqueña.

A partir de las tareas de investigación, los agentes determinaron que el intercambio se realizaría entre los ocupantes de una camioneta y un auto, quienes se encontrarían en una estación de servicio ubicada sobre la colectora de la Ruta Nacional 16.

Secuestraron 18 kilos de droga en la provincia de Chaco.
Secuestraron 18 kilos de droga en la provincia de Chaco. Foto: Policía Federal.

La persecución y el hallazgo de la droga

Con esos datos, los efectivos montaron un operativo en las inmediaciones de las calles Padre Distorto y Estanislao López. En ese lugar, detectaron un automóvil vinculado con la maniobra y a dos hombres que caminaban por la zona.

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Cuando los policías se acercaron al vehículo, el conductor escapó a toda velocidad por calles internas y luego tomó la Ruta Nacional 16 en dirección a Corrientes. Mientras un grupo de efectivos policiales inició la persecución, otros identificaron a los dos hombres que habían quedado en el lugar y que, según la investigación, esperaban la llegada de una camioneta que también participaría de la operación.

Secuestraron 18 kilos de droga en la provincia de Chaco.
Secuestraron 18 kilos de droga en la provincia de Chaco. Foto: Policía Federal.

Durante la huida, el automovilista circuló por el carril contrario en dirección a Resistencia y logró evadir a los efectivos a la altura de la rotonda de la avenida Sarmiento. Sin embargo, en el trayecto arrojó varios envoltorios hacia la banquina.

Los policías rastrillaron el sector y encontraron 18 paquetes de nylon transparente con un total de 18,908 kilos de cogollos de marihuana.

Dos detenidos y celulares secuestrados

Tras el hallazgo, el personal regresó al lugar donde había comenzado el procedimiento y detuvo a los dos hombres identificados. Además, secuestró sus teléfonos celulares, que podrían resultar de interés para la investigación.

Los detenidos, ambos argentinos y mayores de edad, quedaron a disposición del Área de Atención Inicial de la Fiscalía Federal de Resistencia, a cargo de la fiscal Corina Ferrini, por una presunta infracción a la Ley Nacional de Drogas 23.737.

El procedimiento se llevó adelante en el marco del Plan Paraná, impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional para reforzar los controles fluviales en la hidrovía Paraguay-Paraná.

DrogasPolicía Federal
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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