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Cocaína, armas de fuego y dinero: así fue el operativo antidrogas que terminó con tres allanamientos y un detenido

Los operativos se realizaron en Francisco Álvarez. Los efectivos incautaron casi 400 gramos de estupefacientes, municiones, celulares y dinero.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Allanamiento en Moreno.
Allanamiento en Moreno. Foto: PFA.
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La Policía Federal Argentina (PFA) detuvo a un hombre acusado de comercializar drogas en Francisco Álvarez, partido de Moreno, tras realizar tres allanamientos en viviendas presuntamente vinculadas al almacenamiento y venta de estupefacientes.

Durante los procedimientos, coordinados por el Ministerio de Seguridad Nacional, los efectivos secuestraron cocaína, armas de fuego, municiones de distintos calibres, balanzas digitales, celulares, dinero en efectivo y un vehículo.

Allanamiento en Moreno.

Cómo fue la investigación que terminó con tres allanamientos en Moreno

La causa comenzó cuando la División Operaciones Área Metropolitana Norte, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Contra el Narcotráfico, recibió un oficio de la Unidad Funcional de Instrucción N°12 del Departamento Judicial de Moreno, a cargo del fiscal Ezequiel Freydier.

El objetivo inicial era determinar si una vivienda ubicada en Francisco Álvarez estaba relacionada con la comercialización ilegal de drogas. Para ello, los investigadores realizaron tareas de campo, observaciones, vigilancias y análisis de la información recolectada.

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En la vivienda encontraron documentación de ANSES, registros médicos y sellos de profesionales.
Allanamiento en Moreno.
Allanamiento en Moreno. Foto: PFA.

Según el comunicado oficial, las tareas permitieron establecer que el inmueble era presuntamente utilizado para almacenar y vender estupefacientes. Además, los efectivos identificaron otras dos propiedades de la misma localidad que estarían vinculadas con las actividades investigadas.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías N°1, a cargo de la jueza Adriana Julián, autorizó los allanamientos en tres viviendas ubicadas sobre las calles Infanta Isabel, Almafuerte y la Ruta 24.

Qué encontraron los policías durante los allanamientos

Los procedimientos fueron ejecutados por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina y terminaron con la detención de un hombre argentino mayor de edad, acusado de participar en la comercialización de drogas.

Durante los allanamientos, los efectivos secuestraron lo siguiente:

  • 388 gramos de cocaína
  • Una pistola calibre 9 milímetros
  • Una pistola de aire comprimido
  • Municiones de distintos calibres
  • Cuatro balanzas digitales
  • Seis teléfonos celulares
  • Dinero en efectivo
  • Un vehículo
Allanamiento en Moreno.
Allanamiento en Moreno. Foto: PFA.

Los elementos incautados quedaron a disposición de la Justicia para avanzar con la investigación y determinar su vinculación con las presuntas actividades ilícitas.

Qué pasará con el detenido y cómo continúa la causa judicial

El hombre arrestado quedó a disposición de la Justicia por una presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737, que contempla delitos relacionados con la comercialización ilegal de drogas.

La Policía Federal no informó la identidad ni la edad exacta del acusado. Tampoco precisó el monto del dinero secuestrado durante los operativos.

Allanamiento en Moreno.
Allanamiento en Moreno. Foto: PFA.

La investigación continuará bajo intervención judicial para determinar el alcance de las actividades denunciadas y la posible participación de otras personas en la comercialización de estupefacientes.

AllanamientoDrogasPolicía Federal
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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