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Rescataron en Campana a una adolescente uruguaya de 15 años buscada por Interpol: hay un detenido por presunta trata de personas

La adolescente había desaparecido en Paysandú, Uruguay. Un hombre de 37 años fue detenido durante el operativo que llevó a cabo la PFA y es investigado por presunta trata de personas.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Efectivos de la PFA rescataron a una joven uruguaya de 15 años que era buscada en su país por INTERPOL.
Efectivos de la PFA rescataron a una joven uruguaya de 15 años que era buscada en su país por INTERPOL. Foto: PFA.
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La Policía Federal Argentina (PFA) rescató en Campana, provincia de Buenos Aires, a Camila Ayelén Rodríguez Caraballo, una adolescente uruguaya de 15 años que era intensamente buscada por Interpol tras desaparecer de su hogar en Paysandú.

El procedimiento permitió detener a un hombre de 37 años que tenía un pedido de captura internacional y es investigado por la Justicia uruguaya por la presunta sustracción de una menor y un posible caso de trata de personas con fines de explotación sexual, según informó el Ministerio de Seguridad Nacional.

Efectivos de la PFA rescataron a una joven uruguaya de 15 años que era buscada en su país por INTERPOL.
Efectivos de la PFA rescataron a una joven uruguaya de 15 años que era buscada en su país por INTERPOL. Video: PFA

Cómo desapareció la adolescente uruguaya y qué revelaron las cámaras de seguridad

Según el parte policial al que accedió Canal 26, la investigación comenzó el 17 de octubre, cuando la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de Interpol solicitó colaboración a la dependencia de la PFA en Campana para localizar a la adolescente.

Las autoridades uruguayas habían emitido una Notificación Amarilla de Interpol y una Alerta AMBER, dos mecanismos destinados a facilitar la búsqueda de personas desaparecidas, especialmente menores de edad.

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Uno de los datos determinantes surgió del análisis de las cámaras de seguridad del Puente Internacional General Artigas, que conecta Paysandú con la ciudad argentina de Colón, en Entre Ríos.

Efectivos de la PFA rescataron a una joven uruguaya de 15 años que era buscada en su país por INTERPOL.
Efectivos de la PFA rescataron a una joven uruguaya de 15 años que era buscada en su país por INTERPOL. Foto: PFA.

Según la investigación, un hombre con doble nacionalidad argentina y uruguaya había ingresado a Uruguay el 16 de octubre a las 7 y regresado a la Argentina a las 8.15, conduciendo una camioneta en la que figuraba como único ocupante.

Sin embargo, las imágenes permitieron advertir que la adolescente había descendido del vehículo antes de llegar al control migratorio y continuado a pie por el puente, sin que quedara registrada formalmente su salida de Uruguay.

El operativo en Campana: cómo encontraron a Camila y detuvieron al sospechoso

Tras intercambiar información con las autoridades de Montevideo, los investigadores argentinos activaron la Alerta Sofía y comenzaron a analizar redes sociales y posibles ubicaciones del sospechoso.

Las tareas permitieron identificar una vivienda ubicada sobre la calle Mancicidor, en el barrio Los Pioneros de Campana. Durante la vigilancia de la casa, los agentes encontraron estacionada la camioneta que habría sido utilizada por el hombre investigado.

Efectivos de la PFA rescataron a una joven uruguaya de 15 años que era buscada en su país por INTERPOL.
Efectivos de la PFA rescataron a una joven uruguaya de 15 años que era buscada en su país por INTERPOL. Foto: PFA.

Mientras avanzaba el operativo, Interpol emitió una Notificación Roja contra el sospechoso, a partir de una orden de detención dictada el 17 de octubre por el Juzgado Letrado de Paysandú de 8.º Turno.

Con intervención de la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay y autorización judicial, los efectivos realizaron un allanamiento de emergencia.

En el lugar encontraron a la adolescente, que fue puesta a resguardo, y detuvieron al hombre de 37 años. Además, secuestraron una camioneta, dos computadoras portátiles, celulares y documentación que será incorporada a la investigación.

Qué pasó con la adolescente rescatada y cómo continúa la investigación

Después del rescate, Camila recibió asistencia de la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación.

Posteriormente, quedó bajo el cuidado del Programa Local de Niñez y Adolescencia del municipio de Campana, encargado de su protección y acompañamiento.

Efectivos de la PFA rescataron a una joven uruguaya de 15 años que era buscada en su país por INTERPOL.
Efectivos de la PFA rescataron a una joven uruguaya de 15 años que era buscada en su país por INTERPOL. Foto: PFA.

El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones vinculadas con la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. La investigación deberá determinar las circunstancias del traslado de la adolescente y las eventuales responsabilidades penales.

Ante situaciones sospechosas de trata de personas o explotación sexual y laboral, se pueden realizar denuncias a través de la Línea 145, que funciona gratuitamente, las 24 horas y durante todo el año en Argentina. Las comunicaciones pueden efectuarse de manera anónima.

Policía FederalInterpolDesaparición de personas
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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