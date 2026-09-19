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Facundo Leal, ex titular de ARSAT, a un paso del juicio por presunto tráfico de estupefacientes

La Cámara de Casación rechazó la apelación del ex funcionario, quien tiene prisión preventiva y la cumple bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Facundo Leal.
Facundo Leal. Foto: X
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Facundo Leal, ex titular de ARSAT, quedó al borde del juicio por presunto tráfico de estupefacientes luego de que la Cámara Federal de Casación Penal rechazara una presentación de la defensa y dejara firme su procesamiento.

Es por la droga encontrada durante el allanamiento a su departamento en la ciudad de Buenos Aires. La Policía Federal apuntó que el funcionario tenía en su poder 28 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de MDMA, 14 gramos de cocaína, un vapeador con cannabis y 15 cucharas para consumo. Al ser indagado, Leal dijo que era para uso personal y un informe médico ratificó su consumo.

Teléfonos encriptados, equipos de espionaje y una fortuna en efectivo: las claves de la investigación contra Facundo Leal. Foto: Policía Federal Argentina.

La decisión fue firmada por los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar, integrantes de la Sala I del máximo tribunal penal federal del país.

Leal cumple prisión preventiva en su domicilio con tobillera electrónica.

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Facundo Leal, abogado y exfuncionario nacional argentino. Fue presidente de ARSAT. Foto: Redes sociales.

El caso: drogas y fajos de dólares

La Justicia acusó formalmente al ex presidente de ARSAT, Facundo Leal, por el presunto alquiler con sobreprecios de predios destinados al almacenamiento de materiales de fibra óptica, una causa por corrupción que derivó en el secuestro de más de 2.3 millones de dólares en efectivo y un lote de drogas sintéticas.

Los operativos se desarrollaron en las provincias de Mendoza y Buenos Aires bajo el marco de un expediente penal por presuntas irregularidades administrativas, por lo que el imputado permanece actualmente detenido por orden de las autoridades judiciales.

facundo leal expresidente de arsat detenido
Fue detenido el pasado miércoles 27 de mayo. Foto: Twitter

La Policía Federal detectó un particular sistema de almacenamiento de divisas extranjeras en el interior de una valija ubicada en el domicilio mendocino del imputado.

La suma total de 1.7 millones de dólares se encontraba fraccionada en bloques individuales de 10.000 dólares con fajas de origen bancario, los cuales a su vez conformaban estructuras termoselladas de 100.000 dólares por cada fajo sellado.

ArsatJuicioDrogas
Matias Greisert
Matias Greisert

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