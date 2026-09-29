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El caso del “compañero de pádel acosador”: amenazas, hostigamiento y supuestos “trabajos de brujería” contra una mujer en Misiones

Una mujer de 37 años denunció en la Comisaría de Puerto Iguazú a su compañero de pádel de 42 por hostigarla en repetidas ocasiones y por intimidarla. Los detalles de la investigación.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Denunció a su compañero de pádel por acoso en Misiones: el hombre ahora está detenido.
Denunció a su compañero de pádel por acoso en Misiones: el hombre ahora está detenido. Foto: Imagen ilustrativa
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En las últimas horas, se dio a conocer la denuncia de una mujer de 37 años hacia un compañero de pádel (42) con quien compartía entrenamiento en la provincia de Misiones. La víctima indicó a los agentes de Policía que el hombre, primero, la acosó y que luego habría empezado a hostigarla enviando fotografías íntimas suyas.

En ese momento, la mujer se convenció de realizar la acusación correspondiente en la Comisaría de la Mujer de Puerto Iguazú ubicada en dicha provincia del norte argentino.

Fue allí que sostuvo que el hombre primero comenzó a enviarle mensajes para invitarla a salir, pero que, poco a poco, la situación comenzó a escalar de tal manera, que se convirtió en algo peligroso para ella.

Misiones: qué dice la denuncia de la mujer contra su compañero de pádel

La denuncia data en dicha comisaría desde el mes de julio de este año. Allí la mujer sostuvo que le comenzó a preocupar que los mensajes del sujeto eran cada vez mas insistentes e intimidatorios. Pero no solo eso.

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Después un número desconocido empezó a llamarla y a dejarle correos de voz. Todo para decirle que el compañero de pádel le había hecho una serie de “trabajos de brujería”.

Por tal motivo, los efectivos realizaron un allanamiento en el domicilio del hombre. Una vez en el lugar, se llevaron un dispositivo móvil y una computadora. Dichos elementos serán claves para la causa judicial, ya que pasarán a ser peritados por especialistas informáticos en los próximos días.

Denunció a su compañero de pádel por acoso
La investigación está a cargo de la Unidad Regional V. Foto: Imagen ilustrativa

El objetivo es hallar nuevas pruebas que terminen por incriminar al sujeto. Desde la Fiscalía de la Unidad Regional V, también buscan determinar si el individuo está detrás de las llamadas a través de un número privado y en las que se refirió a los “trabajos de brujería” es efectivamente este hombre.

En este momento, el acusado se encuentra detenido y será llamado a declaración indagatoria esta misma semana.

Histórica condena por hostigamiento digital en Morón

En abril del 2026, el Tribunal en lo Criminal n.º 4 de Morón, conformado por Carlos Roberto Torti, Rodolfo Castañares y Verónica Vanesa Gerez, resolvió condenar a un hombre (44) a 20 años de prisión por el delito de “abuso sexual con acceso carnal sin contacto físico y a través de medios virtuales” contra una menor de edad por hechos que ocurrieron en entornos digitales.

Según constó en la investigación llevada a cabo por los fiscales Claudio Oviedo, Marisa Monti y Patricio Pagani, el sujeto sometió a la adolescente a partir de los 12 años a diversas de dinámicas de dominio psicológico, amenazas y coacción. También se comprobó que el hombre engañó a la menor con identidades falsas para esconder su “condición de adulto”.

Asimismo, el sujeto llevó a cabo un esquema de intimidación en el que hablaba de manera constante a la adolescente a “amenazas de difusión de material íntimo, videollamadas de contenido explícito y de exigencias sexuales”. Todo este accionar por parte del agresor tenía el objetivo de mantener el control de la voluntad de la menor.

MisionesAcosoAmenaza
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temas de Sociedad. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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