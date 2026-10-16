Miguel Ángel Pichetto exigió el cumplimiento de las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario

Miguel Ángel Pichetto. Foto: Captura de video.

Miguel Ángel Pichetto cuestionó al Gobierno por la el no cumplimiento de las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario, las cuales fueron sancionadas por el Congreso y hasta tienen un aval en la Justicia.

“Este es un país que está fuera de la ley. Acá las leyes no se cumplen. El Congreso dictó 2 leyes y les recuerdo que fueron con insistencia de los 2 tercios. Primero la votamos en esta Cámara, luego la votó el Senado, el Poder Ejecutivo hizo uso legítimo del veto y el Congreso volvió a insistir con 2 tercios. Estoy hablando de la discapacidad y estoy hablando del financiamiento universitario”, inició el diputado nacional en la sesión de este jueves.

“Y todavía están ahí dando vueltas con una justicia que no da respuestas. Mientras tanto, las universidades tienen un grave problema de salarios, el poder adquisitivo de los docentes y del personal administrativo, el mantenimiento de la estructura universitaria en toda la Argentina, algo que nos distingue y nos diferencia de cualquier país latinoamericano o centroamericano, que es la posibilidad del ascenso social, del estudio en la universidad”, continuó.

“El tema de la discapacidad es vergonzoso. Ustedes son los que ponen en riesgo las inversiones, nadie viene a un país que no cumple con la ley”, completó.

El video fue compartido por el legislador en su cuenta de Instagram, en el que acompañó las imágenes con un contundente texto que refleja la situación que expresó en el recinto.

“El Congreso sancionó las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario, y ratificó ambas con una mayoría de dos tercios frente al veto presidencial. Sin embargo, el Gobierno sigue sin cumplirlas y la Justicia demora las respuestas”, posteó el diputado.

Marcha Federal Universitaria. Foto: NA

“El Gobierno exige seguridad jurídica para las inversiones, pero desconoce las leyes votadas por el Congreso. No se puede reclamar el cumplimiento de los compromisos asumidos y, al mismo tiempo, incumplir las propias leyes”, completó.