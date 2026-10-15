Qué dice el documento de la marcha universitaria sobre el futuro de las universidades en 2027: el reclamo al Gobierno

Los organizadores leyeron un documento con fuertes críticas al gobierno de Javier Milei. Foto: Noticias Argentinas

En el acto central de la quinta Marcha Federal Universitaria, los organizadores leyeron un documento con fuertes críticas al gobierno de Javier Milei. En el mismo, acusaron al jefe de Estado de incumplir la Ley de Financiamiento Universitario y las decisiones judiciales que ordenan su aplicación.

“El incumplimiento por parte del Gobierno nacional de la ley nos enfrenta a uno de los peores problemas que podemos tener como sociedad: poner en riesgo nuestra democracia y nuestro sistema republicano”, señalaron en el texto leído frente al Congreso.

Incidentes en la Marcha Federal Universitaria. Foto: Captura de video.

Además, reclamaron la derogación del DNU 70/2023 y cuestionaron el proyecto de Presupuesto 2027. En ese sentido, advirtieron que las universidades nacionales corren el riesgo de no poder sostener sus actividades durante el próximo año si no cuentan con los recursos necesarios.

La movilización reunió a estudiantes, docentes, trabajadores no docentes y representantes del sistema universitario en una jornada marcada no solo por el reclamo primordial de financiamiento, recomposición salarial y cumplimiento de la ley, sino también por incidentes en el Congreso.

Tensión e incidentes en la Marcha Federal Universitaria: piedrazos, gases lacrimógenos y carros hidrantes frente al Congreso

En el marco de la 5° Marcha Federal Universitaria, se produjeron incidentes frente al Congreso y las fuerzas de seguridad presentes tiraron gases lacrimógenos y enviaron camiones hidrantes contra los manifestantes, quienes a su vez, arrojaron piedras a la Policía.

Estos hechos sucedieron minutos antes del acto central, encabezado por la Universidad de Buenos Aires (UBA) en la Plaza del Congreso.

En pleno discurso de los oradores en el escenario, se escuchaban los ruidos de los estruendos. Algunas personas intentaban resguardarse en los bares, pero los locales no quieren que ingrese nadie y algunos bajaron las persianas.