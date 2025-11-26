Inesperada interna en Diputados: posible ruptura entre el interbloque de Pichetto y los gobernadores de Provincias Unidas

El bloque Encuentro Federal podría separarse debido a una disputa por la presidencia del bloque. La Coalición Cívica también está en medio del tironeo.

Miguel Ángel Pichetto en Diputados. Foto: NA

El bloque Encuentro Federal, presidido por Miguel Ángel Pichetto, quedó al borde de la ruptura con Provincias Unidas, los diputados electos de los Gobernadores, en una interna inesperada en la Cámara de Diputados.

El conflicto pasa por la presidencia del posible nuevo interbloque: Pichetto quiere conservar la presidencia, pero los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Córdoba, Martín Llaryora, exigen que la conducción recaiga en un representante de los poderes provinciales, y sugieren el nombre de la saliente vicegobernadora de la primera de esas provincias, Gisela Scaglia.

Los gobernadores Vidal, Torres, Llaryora, Pullaro y Sadir. Foto: Prensa

En medio de esta encrucijada, el oriundo de Río Negro amaga con armar un bloque propio reducido junto a Nicolás Massot y busca tantear a los dos diputados supervivientes de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, para armar rancho aparte.

Del lado de Provincias Unidas, aseguran que por ahora son 16 integrantes

Al margen de los rumores de ruptura, la cuestión es “solucionable” y podría saldarse con la formación de un interbloque con una conducción colegiada “inter paris”, coordinada por Scaglia o algún otro nombre surgido de las provincias pero con Pichetto como autoridad de Encuentro Federal y Ferraro por la Coalición Cívica.

Maximiliano Ferraro, presidente de la comisión investigadora de Libra. Foto: NA

Los gobernadores de Santa Fe y Córdoba pujan por conservar el nombre de Provincias Unidas que arrojó resultados poco favorables en las elecciones legislativas.

“Ya hay una marca de Provincias Unidas instalada. No tiene mucho sentido cambiarle el nombre”, retrucan, mientras siguen negociando a destajo.