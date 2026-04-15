Pichetto, Moreno y Menéndez encabezaron una jornada de debate económico. Foto: Captura

Miguel Ángel Pichetto, Guillermo Moreno, Gustavo Menéndez y Horacio Valdés, encabezaron una jornada organizada por el Movimiento Nacional Justicialista, bajo el título “El Peronismo conversa la economía”, donde se llevaron a cabo discusiones en torno al modelo productivo y el rol del Estado en la economía.

Referentes políticos, sindicales y empresariales participaron del evento el que referentes del ámbito político y económico debatieron sobre la situación actual del país y las perspectivas a futuro. La consigna del evento, “Sin industria no hay Nación ni trabajo para todos”, marcó el eje central de la convocatoria.

Pichetto, Moreno y Menéndez.

El panel también contó con la participación de otros dirigentes y especialistas, entre ellos Pablo Challú, Juan M. Pichetto, Eduardo Setti, Oscar Carreras, Roberto Pons, Santiago Fraschina, Esteban Castro y Walter Romero.

El encuentro se llevó a cabo este martes y fue transmitido a través de la plataforma YouTube, lo que permitió ampliar su alcance a nivel nacional.

La actividad se enmarca en una serie de debates impulsados desde el peronismo para discutir propuestas económicas y productivas, en un contexto marcado por la necesidad de redefinir estrategias de desarrollo y generación de empleo en Argentina.