Miguel Ángel Pichetto destacó la defensa de la industria que impulsa Claudia Sheinbaum en México

El diputado nacional compartió en sus redes una captura de Canal 26 con la noticia sobre una medida en el país norteamericano. “México defiende su industria nacional”, posteó.

Pichetto y la defensa de la industria en México. Foto: Canal 26

Miguel Ángel Pichetto destacó las medidas proteccionistas que impuso Claudia Sheinbaum en México, con aranceles a productos que lleguen de China, para proteger la industria azteca.

Los aranceles afectarían a una amplia variedad de bienes, como repuestos de autos, textiles, muebles, plásticos, acero y aluminio, entre otros.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Foto: REUTERS

El posteo de Miguel Ángel Pichetto

“México defiende su industria nacional: va a arancelar fuertemente los productos chinos”, posteó el diputado nacional.

Miguel Ángel Pichetto compartió en su publicación una captura de Canal 26 en la que informaba sobre la medida de la presidenta mexicana.

“La UIA y los grandes medios de comunicación son cómplices del gobierno de Milei con su silencio mientras se funden miles de empresas y la gente se queda sin trabajo”, completó el legislador nacional al compararlo con la situación que vive la industria en nuestro país.