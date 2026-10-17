Máximo Kirchner habló en el acto del 17 de octubre en Chaco y criticó al gobierno de Milei

Máximo Kirchner fue el principal orador del acto por el Día de la Lealtad Peronista en Chaco, donde compartió escenario con Jorge “Coqui” Capitanich. Ante la militancia, afirmó que a tres años de gestión, nada de lo prometido por presidente Javier Milei llegó a la vida de las familias y reclamó al peronismo dejar de lado “los discursos que terminan no diciendo nada”.
El dirigente enumeró lo que, según su mirada, retrocedió en este período: “Hay menos trabajo. Hay menos salario. Hay menos educación. Hay menos salud. Hay menos dignidad. Y sobre todo hay menos oportunidades”. También aseguró que en la Casa Rosada “se gobierna para intereses foráneos”.
Máximo describió un escenario de endeudamiento en tres niveles: familias, provincias y Nación. A partir de ese diagnóstico, exigió que la dirigencia se aleje de “las teorías de los focus group” y explique cómo se recuperará el poder adquisitivo y cómo se financiarán universidades, escuelas, hospitales y medicamentos para jubilados.
Además, planteó que Argentina enfrenta dos caminos: “el de la autocompasión o el de la autoestima”, y convocó a salir a militar “casa a casa, rancho a rancho, fábrica a fábrica”.
Uno de los tramos centrales apuntó a quienes presentan al peronismo como adversario de comerciantes, industriales y productores. Para Kirchner, los verdaderos enemigos de ese sector son los legisladores que votaron el RIGI, un régimen en el que, según dijo, los empresarios chaqueños pagan un 35% de Ganancias mientras las mineras y petroleras “se llevan todo pagando nada”.
En esta misma línea, sostuvo que el 17 de octubre debe ser algo más que una efeméride partidaria y servir para debatir cómo los bienes naturales del país contribuyen al desarrollo de quienes viven en él.
Al preguntar quién se animaría a “poner nuevamente límites” para defender a la gente, el público respondió con el nombre de Cristina. Máximo afirmó que el “poder económico más concentrado” la mantiene “secuestrada en San José” y comparó su situación con la de “los Macri” y Fernando de la Rúa: según su relato, si hubiera endeudado al país con el FMI, hoy estaría libre.
También mencionó programas como Procrear, Conectar Igualdad, la Asignación Universal por Hijo y Ellas Hacen y aseguró que la expresidenta “crece en las encuestas” porque es “una mujer fuerte” a la que “no la quiebran”. Sumado a eso, advirtió que el peronismo no necesita “un amontonamiento de dirigentes” para construir la unidad.
Máximo recordó las visitas de Néstor y Cristina a la provincia, valoró las gestiones de Capitanich y rechazó lo que calificó como una “campaña canalla” contra el actual senador nacional. “Cuando uno llega al poder con palabras canallas gobierna como gobierna y la gente la pasa mal”, señaló. Por su parte, Capitanich definió a Cristina como la “arquitecta” de la transformación de Chaco.