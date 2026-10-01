comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Máximo Kirchner en San Juan: pidió “justicia fiscal” y apuntó contra la política económica del Gobierno

El diputado nacional participó del encuentro “Democracia, interior y participación” junto a Sergio Uñac y Celeste Giménez, senadores y diputados nacionales, y dirigentes peronistas.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El diputado nacional, Máximo Kirchner, participó del encuentro “Democracia, interior y participación”.
El diputado nacional, Máximo Kirchner, participó del encuentro “Democracia, interior y participación”. Foto: Prensa
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El diputado nacional, Máximo Kirchner, participó del encuentro “Democracia, interior y participación” junto a Sergio Uñac y Celeste Giménez, senadores y diputados nacionales, y dirigentes peronistas.

“Nosotros entendemos, tenemos que tratar de gobernar para los 48 millones argentinos y argentinas. Es duro lo que vive la gente, necesitamos dar las discusiones que sean necesarias para transformar esta realidad y por eso proponemos la creación de una herramienta que aporte recursos a los sectores más ajustados por Milei y a las provincias”, señaló en relación a la presentación del proyecto que cobra un 3% a las Transferencias Internacionales de Capital.

“Si en algún momento este gobierno tuvo un buen dato de la economía, no va a tener más. De la Rúa en diciembre de 2001 tenía deflación porque la gente no comía, los precios bajaban en Argentina. Esto no quiere decir que uno está defendiendo un proceso inflacionario, lo que digo es que pensemos las cosas que estamos diciendo, y no nos atemos a situaciones que muchas veces tienen que ver con contexto y eventualidades. No hay equilibrio social sin justicia fiscal”, añadió.

En tanto, Máximo afirmó que “cuando nosotros decimos justicia fiscal por equilibrio social, quiere decir que nadie va a dejar de ganar, pero muchos van a dejar de perder. Tenemos que lograr que las familias argentinas dejen de tener la calculadora en la cabeza todo el tiempo”.

Contenido Recomendado

Máximo Kirchner habló tras ser demorado en San Luis:“Todos estos años circulé en este auto sin ningún problema”

Máximo Kirchner habló tras ser demorado en San Luis: “Todos estos años circulé en este auto sin ningún problema”

Máximo Kirchner fue demorado en San Luis:circulaba en una camioneta con pedido de secuestro

Máximo Kirchner fue demorado en San Luis: circulaba en una camioneta con pedido de secuestro

Además, cuestionó el fallo de la Corte que habilitó la derogación de la ley de Tierras, “el Congreso Nacional a partir de la movilización popular, impidió la extranjerización de la tierra que ponía en riesgo la soberanía nacional, y ellos desconocen a la soberanía como un bien colectivo, desconocen lo que representa para la soberanía los excombatientes de Malvinas organizados. Es grave que tres personas en un país de cuarenta y ocho millones estén diciendo la manera que lo deciden. Es gravísimo”.

“Nuestro país necesita realmente tener una Corte Suprema que defienda el interés de los argentinos y argentinas. Porque si no, aparte, muchas veces terminamos preocupándonos por el rol del individuo ante el Estado, pero nunca el rol del individuo, las corporaciones y cómo las corporaciones los trata, cómo le establece los precios de su celular, algo que hoy es importante para muchos y muchas ya que permite estudiar y trabajar”, cerró.

Máximo KirchnerNP2026
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Quién quedó como presidente de Argentina mientras Milei y Villarruel están en el exterior

    Quién quedó como presidente de Argentina mientras Milei y Villarruel están en el exterior

  2. Máximo Kirchner fue demorado en San Luis:circulaba en una camioneta con pedido de secuestro

    Máximo Kirchner fue demorado en San Luis: circulaba en una camioneta con pedido de secuestro

  3. Internaron al nuevo secretario de Discapacidad por un accidente en moto:cómo está de salud tras sufrir varias fracturas

    Internaron al nuevo secretario de Discapacidad por un accidente en moto: cómo está de salud tras sufrir varias fracturas

  4. De qué murió Juan Carlos Pagotto, el senador de La Libertad Avanza que fue hallado sin vida en su casa

    De qué murió Juan Carlos Pagotto, el senador de La Libertad Avanza que fue hallado sin vida en su casa

  5. Murió Juan Carlos Pagotto, senador nacional de La Libertad Avanza

    Murió Juan Carlos Pagotto, senador nacional de La Libertad Avanza
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Máximo Kirchner en San Juan:pidió “justicia fiscal” y apuntó contra la política económica del Gobierno

Máximo Kirchner en San Juan: pidió “justicia fiscal” y apuntó contra la política económica del Gobierno

Patricia Bullrich, sobre la Ley de Tierras:“¿Para qué vas a mandar un proyecto si todavía está en la Justicia?”

Pablo Quirno en el Coloquio de IDEA:“Reclamaron previsibilidad para invertir a largo plazo y el Gobierno asumió esa responsabilidad”

Así fue el encuentro entre Javier Milei y Emmanuel Macron en Francia:el abrazo de los presidentes en el Palacio del Elíseo

Economía

Fondo de Asistencia Laboral:cuánto deberán aportar las empresas al FAL desde noviembre de 2026

Fondo de Asistencia Laboral: cuánto deberán aportar las empresas al FAL desde noviembre de 2026

Plazo fijo en octubre 2026:cuánto rinde invertir $500.000 a 30 días

Cuánto plata gano si deposito $300.000 en un plazo fijo de 30 días durante octubre 2026

ANSES paga en octubre:las fechas clave para los DNI terminados en 4, 5, 6 y 7

Internacionales

Putin amenaza con usar armas nucleares:el análisis de Andrés Repetto sobre la tensión entre Rusia y la OTAN

Putin amenaza con usar armas nucleares: el análisis de Andrés Repetto sobre la tensión entre Rusia y la OTAN

Presunto abuso sexual grupal en una fraternidad de la Universidad Cornell:el crudo testimonio de la víctima y todo lo que se sabe hasta ahora

Alerta en la OTAN:Mark Rutte afirmó que no espera una ofensiva rusa inminente, pero sí que continúen los “ataques hostiles”

Lula cruzó a Trump y cuestionó el vínculo de América Latina con Estados Unidos:“Complejo de inferioridad”