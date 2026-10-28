Máximo Kircher cuestionó la política económica del Gobierno, reclamó mejores salarios y destacó el liderazgo de Cristina

Máximo Kirchner apuntó contra Milei, defendió a Cristina y pidió unidad al peronismo de cara a 2027. Foto: prensa

Máximo Kirchner encabezó un acto en Lanús por el 16° aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, donde lanzó críticas al gobierno de Javier Milei, defendió a Cristina Fernández de Kirchner y convocó al peronismo a organizarse de cara a las elecciones de 2027. Además, planteó la necesidad de mejorar los ingresos de los trabajadores y distribuir los beneficios de los recursos naturales del país.

Máximo Kirchner cuestionó a Milei y pidió mejorar los salarios

Durante su discurso del martes 27 de octubre, el dirigente advirtió sobre el deterioro de los ingresos, el endeudamiento de las familias y las dificultades que atraviesan las pequeñas y medianas empresas. “Es hora que el esfuerzo lo hagan los que más tienen y no aquellos que vienen siendo saqueados desde hace 10 años”, sostuvo.

En esa línea, planteó que la recuperación salarial debe convertirse en uno de los principales acuerdos dentro del peronismo. También reclamó mejoras para jubilados y pensionados y propuso avanzar hacia un esquema de mayor contribución de los sectores de ingresos elevados.

“Hay que mejorar los ingresos de las familias argentinas, hay que mejorar los salarios, hay que mejorar los haberes y pensiones de nuestros jubilados y jubiladas”, expresó.

La defensa de Cristina Kirchner y el mensaje al peronismo

Otro de los ejes del discurso fue la situación de Cristina Fernández de Kirchner, a quien describió como una dirigente que mantiene su vocación política pese a las restricciones judiciales.

Máximo Kirchner apuntó contra Milei, defendió a Cristina y pidió unidad al peronismo de cara a 2027. Foto: prensa

El diputado transmitió un saludo de la expresidenta a la militancia y aseguró que desea volver a recorrer los barrios y encontrarse con la gente. También utilizó el reciente triunfo electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil para destacar la importancia de sostener la unidad política.

“Si el pueblo brasilero lo pudo hacer, no tengo dudas que el pueblo argentino también lo va a poder hacer el año que viene”, afirmó. En otro tramo, reconoció la responsabilidad del peronismo en la gestión de Alberto Fernández: “Claro que nos hacemos cargo de Alberto Fernández y ese gobierno”.

Las críticas a Macri y la propuesta económica para 2027

Kirchner también cuestionó a Mauricio Macri, a quien señaló como responsable del endeudamiento del país durante su presidencia.

Máximo Kirchner apuntó contra Milei, defendió a Cristina y pidió unidad al peronismo de cara a 2027. Foto: prensa

En materia económica, reclamó que recursos como el petróleo, el gas y el litio contribuyan a mejorar las condiciones de vida de los argentinos. En particular, sostuvo que Vaca Muerta debe servir para impulsar la producción nacional y reducir los costos energéticos.

Hacia el cierre, convocó a recuperar la participación política y construir una alternativa de gobierno. El acto terminó con consignas de la militancia a favor de la liberación de Cristina Kirchner y de una eventual nueva presidencia.