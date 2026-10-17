Día de la Lealtad Peronista: qué se recuerda este 17 de octubre y por qué no es feriado

Se conmemora todos los 17 de octubre y recuerda la movilización obrera de 1945 que reclamó la liberación de Juan Domingo Perón.

Este sábado 17 de octubre se conmemora el Día de la Lealtad Peronista, que recuerda la movilización obrera de 1945 que reclamó la liberación de Juan Domingo Perón y que hoy no figura en el calendario de feriados nacionales. El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezará un acto en La Matanza, sectores de La Cámpora y del kirchnerismo se concentrarán frente al departamento de Cristina Kirchner en San José 1111 y Máximo Kirchner viajará a Chaco.

Qué pasó el 17 de octubre de 1945 y por qué se recuerda como Día de la Lealtad

A comienzos de octubre de 1945, Juan Domingo Perón ocupaba al mismo tiempo la vicepresidencia, el Ministerio de Guerra y la Secretaría de Trabajo y Previsión del gobierno militar de Edelmiro Farrell. Desde ese último cargo había impulsado medidas a favor de los trabajadores que le dieron apoyo sindical, y a la vez, la oposición de sectores de las Fuerzas Armadas. El 9 de octubre, un planteo militar encabezado por el general Eduardo Ávalos lo obligó a renunciar, y el 13 fue detenido y trasladado a la isla Martín García.

La reacción comenzó en los gremios: los obreros de los frigoríficos de Berisso y Ensenada se movilizaron para reclamar su libertad y la CGT convocó a una huelga general para el 18 de octubre. La movilización se adelantó: en la madrugada del 17, columnas de trabajadores de Avellaneda, Lanús y el sur del conurbano marcharon hacia Plaza de Mayo, mientras Perón, trasladado por problemas de salud, permanecía en el Hospital Militar.

Se conmemora todos los 17 de octubre.

Ante la presión, el Gobierno negoció una salida. A las 23.10, Perón habló desde un balcón de la Casa de Gobierno, se comprometió a seguir defendiendo a los trabajadores y pidió a la multitud que volviera a sus hogares. Farrell convocó a elecciones y la fórmula Perón - Quijano se impuso en febrero de 1946. Los historiadores consideran esa jornada el nacimiento del peronismo y el momento en que la clase trabajadora se convirtió en actor central de la política argentina.

Por qué el 17 de octubre dejó de ser feriado por el Día de la Lealtad Peronista

En julio de 1946, los diputados Eduardo Colom, Cipriano Reyes y Carlos Gustavo Gericke presentaron un proyecto para declarar la fecha feriado nacional como “Día del Pueblo”. El Congreso lo aprobó en octubre de ese año, la jornada se celebró oficialmente como Día de la Lealtad y rigió como feriado entre 1946 y 1954. Tras el golpe de septiembre de 1955, perdió ese carácter.

Este 2026, el 17 de octubre no altera el régimen de descanso y el próximo feriado nacional es el lunes 23 de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el viernes 20.

Dónde y a qué hora son los actos principales

Kicillof será el único orador en el Polideportivo Juan Domingo Perón, en González Catán, en un acto convocado desde el PJ bonaerense. Según La Noticia Web, el inicio está previsto cerca de las 15. De acuerdo a Letra P, la CGT dio libertad de acción a sus dirigentes para asistir.

En Constitución, La Cámpora movilizará al domicilio donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria por la condena a seis años en la causa Vialidad. En tanto, Máximo Kirchner compartirá la jornada en Resistencia con el senador nacional Jorge Capitanich, según La Nación y La Capital.

Axel Kicillof y Máximo Kirchner

En las provincias, la agenda confirmada por los partidos locales incluye: