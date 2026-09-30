Máximo Kirchner habló tras ser demorado en San Luis: “Todos estos años circulé en este auto sin ningún problema”

El diputado nacional habló tras el episodio donde la Policía de San Luis lo demoró casi dos horas. Foto: NA

El diputado nacional Máximo Kirchner se refirió al episodio que protagonizó este miércoles en San Luis, donde permaneció demorado durante casi dos horas en un control policial cuando viajaba hacia San Juan. Según relató, circulaba en una Honda CR-V modelo 2007 que utiliza habitualmente y que tenía registrado un pedido judicial.

“Como cada vez que recorro el país, hoy me subí al auto modelo 2007 que uso habitualmente para ir a San Juan a una serie de actividades con compañeras y compañeros”, expresó Kirchner en un comunicado difundido después del episodio.

El legislador explicó que el procedimiento se produjo en un control de ruta ubicado en el ingreso a San Luis, donde los efectivos detectaron que el vehículo figuraba asociado a una medida judicial. La alerta se había activado a través del sistema de seguridad utilizado por las fuerzas provinciales.

“En un control de ruta en el ingreso a San Luis, me demoraron porque el auto tenía un supuesto pedido de captura del juez Ercolini de Comodoro Py”, sostuvo el diputado. “También me hicieron control de alcoholemia, lo que celebro y que por supuesto dio negativo”, señaló.

El vehículo había quedado involucrado en una medida judicial relacionada con la causa Hotesur, a partir de un oficio firmado por el juez federal Julián Ercolini. La alerta provocó que la Policía de San Luis demorara al diputado mientras realizaba las consultas correspondientes ante la Justicia Federal.

Sin embargo, el episodio terminó sin que Kirchner quedara detenido ni que la camioneta fuera retenida de manera definitiva. De acuerdo con reconstrucciones posteriores, la medida judicial que figuraba en los registros era antigua y ya no se encontraba vigente, por lo que, una vez aclarada la situación, el legislador pudo continuar viaje.

El diputado nacional circulaba en una camioneta que tenía un pedido de secuestro emitido por la Justicia Federal en el marco de la causa Hotesur.. Foto: Captura de pantalla TN

“Como siempre hice, esperé a disposición de la Policía provincial y de la Justicia para que aclaren el entuerto”, sostuvo el diputado nacional al reconstruir lo ocurrido. Luego agregó: “Después de casi dos horas de estar demorado en la ruta, junto a las personas que me acompañaban, nos avisaron que podíamos seguir viaje”.

Kirchner también hizo referencia al uso habitual del vehículo y señaló que había circulado anteriormente por distintos puntos del país sin inconvenientes. “Todos estos años circulé en este auto sin ningún problema en la Ciudad de Buenos Aires y autopistas bonaerenses. Recientemente lo hice cuando fuimos a La Rioja y a Mar del Plata”, afirmó.

El episodio se produjo mientras el diputado se dirigía a San Juan, donde tiene prevista una agenda política para este jueves. Entre las actividades figura un encuentro con dirigentes del peronismo de esa provincia.

En el cierre de su comunicado, Kirchner realizó una lectura política del episodio y cuestionó el accionar de las autoridades. “Mientras rematan el país, la policía, la justicia y andá a saber quiénes más siguen intentando disciplinarnos”, afirmó.

“No es la primera vez que lo intentan, no va a ser la última, no se cansan, nosotros tampoco”, agregó el diputado, antes de cerrar su mensaje con una referencia a su agenda del jueves: “Mañana nos vemos en San Juan”.

El procedimiento tuvo lugar un día después de que la Policía de San Luis detectara otro vehículo vinculado a la familia Kirchner que figuraba con un requerimiento judicial. En ese caso, se trató de una RAM 2500 registrada a nombre de Cristina Fernández de Kirchner, que sí quedó secuestrada y a disposición de la Justicia.