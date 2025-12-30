Milei desmintió su aumento de sueldo y cruzó al periodismo: “Mienten de modo descarado todo el tiempo”

El presidente de la Nación descartó una noticia que mencionaba que había decretado un aumento en su sueldo.

Javier Milei, presidente de Argentina. Foto: REUTERS

Javier Milei salió a desmentir una noticia que había circulado en redes sociales, que mencionaba que se había decretado un aumento de sueldo para el presidente y los funcionarios. A través de su cuenta de X, dejó en claro la situación.

El presidente de la Nación no dudó y salió a cruzar a aquellos que difundieron una noticia que, según explicó, es falsa. En primer lugar, el que escribió fue Manuel Adorni, jefe de Gabinete, por lo que se sumó a este mensaje.

“Una de las instrucciones que me ha dado el Presidente de la Nación es que su sueldo quede totalmente congelado de manera indefinida. Nada aportan este tipo de “fake news”: más bien colaboran con la degradación crónica del periodismo", escribió en primer lugar quien antes se desempeñaba como vocero.

El mensaje de Manuel Adorni. Foto: X

En este marco, Javier Milei se sumó a la respuesta con los tapones de punta. “Es tremendo el modo en que muchos de los periodistas mienten de modo descarado todo el tiempo”, reflexionó en primer lugar, tras mostrarse molesto con aquellos que difundieron la noticia.

El mandatario hizo una comparación entre el periodismo político con el de espectáculos: “Cada día se parece más al de los chimenteros. Al menos los segundos no pretenden ser considerados como serios. Fin”.

El mensaje de Javier Milei. Foto: X

Milei habló sobre la soberanía de las Islas Malvinas

Javier Milei tuvo una entrevista con el diario británico “The Telegraph” y dejó fuertes declaraciones. Entre ellas destacó que “la soberanía de las Islas Malvinas no es negociable” y declaró al socialismo una vez más como “el enemigo”. Se refirió así a la situación de Venezuela respaldando eventuales acciones de los Estados Unidos en la zona. “El mundo sería un lugar mejor sin el comunismo venezolano y, si la versión cubana llegara a su fin, el mundo también sería un lugar mejor”, sentenció.

Por otra parte, definió a su gobierno como “el mejor de la historia” y destacó la finalización de “más de un siglo de déficit fiscal, una reducción del 30% en el gasto público y la disminución a la mitad de los ministerios” como un hito. “Estos cambios permitieron estabilizar la inflación, que bajó al 2,5% mensual después de haber superado el 25% antes de que asumiéramos el poder”, agregó Milei.

El presidente de Argentina, Javier Milei. Foto: REUTERS

Contrario a lo esperado, el Presidente reconoció que sus medidas económicas tuvieron costos sociales tales como la pérdida de empleos y el cierre de pymes, pero afirmó que su administración “se estructura bajo un modelo horizontal”, donde “se establecen los objetivos” y los ministros implementan las acciones necesarias para poder concretarlos.

Qué dijo Milei sobre la cuestión Malvinas

Con respecto a la cuestión Malvinas, Milei afirmó que “no es negociable la soberanía” y que buscará la recuperación del territorio por la vía diplomática y con el consentimiento de los isleños. Además, el Presidente confirmó que se iniciaron conversaciones para levantar la prohibición británica de venta de armas a Argentina, vigente desde 1982.

Manteniendo el orden de la relación con el Reino Unido, Milei contó que planea visitar oficialmente Londres en 2026 y destacó su aprecio por la cultura del lugar y su admiración ante bandas como los Beatles y los Rolling Stones.