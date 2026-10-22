José Luis Espert fue procesado por lavado de dinero y no podrá salir del país

La Justicia procesó a José Luis Espert. Foto: NA

La Justicia procesó a José Luis Espert por lavado de dinero y le prohibió salir de la Argentina en el marco de la causa que investiga los US$200.000 que recibió en 2019 del empresario Federico “Fred” Machado. La medida la dispuso el magistrado Lino Mirabelli.

La medida judicial se dictó mientras avanza la investigación sobre el origen de los fondos que el exdiputado nacional y referente de La Libertad Avanza recibió del empresario, quien quedó vinculado a una causa por narcotráfico en Estados Unidos.

El expediente busca determinar las circunstancias en las que se realizó la transferencia y si el dinero estuvo relacionado con actividades ilícitas. La decisión de procesar a Espert representa un avance en la investigación judicial y establece restricciones sobre sus movimientos fuera del país.

En la misma causa también fue procesado el contador de Espert, Mariano Cosentino, como partícipe necesario del delito.

José Luis Espert fue procesado por la Justicia. Foto: NA

Por qué la Justicia investiga a José Luis Espert

La causa se centra en los US$200.000 que Espert recibió en 2019 de parte de Federico “Fred” Machado. El vínculo entre ambos y el origen de ese dinero quedaron bajo análisis judicial a partir de las sospechas sobre las operaciones financieras.

Los investigadores buscan establecer si la suma recibida por el exdiputado tuvo una procedencia ilícita y si existieron maniobras destinadas a ocultar o disimular el origen de los fondos.

El caso adquirió relevancia política por la trayectoria de Espert, quien ocupó una banca en la Cámara de Diputados y se convirtió en una de las figuras vinculadas al espacio libertario.

La prohibición de salir del país

Además del procesamiento por lavado de dinero, la Justicia dispuso que Espert no pueda abandonar la Argentina. La restricción forma parte de las medidas adoptadas en el marco de la causa y condiciona sus posibilidades de viajar al exterior mientras avanza el expediente.

La decisión se inscribe en una investigación que procura esclarecer el origen de los fondos y las circunstancias en las que fueron entregados.

Quién es Federico “Fred” Machado

Federico Machado es el empresario que le transfirió los US$200.000 a Espert en 2019 y que quedó vinculado a investigaciones por narcotráfico en Estados Unidos. Su relación con el exdiputado y los movimientos de dinero entre ambos constituyen elementos centrales del expediente judicial.

Fred Machado se declaró culpable de lavado de dinero y fraude. Foto: NA

La investigación busca determinar si la transferencia tuvo relación con actividades ilegales y establecer las eventuales responsabilidades penales que pudieran corresponder.

El procesamiento no equivale a una condena definitiva: la causa deberá continuar su curso judicial para determinar los hechos y las responsabilidades que se le atribuyen al exdiputado.