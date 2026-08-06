comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

La Justicia de EEUU declaró culpable a Fred Machado: el financista de la campaña de José Luis Espert espera la condena

Está procesado por los cargos de conspiración para cometer lavado de dinero y fraude electrónico.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Había sido arrestado por la Policía Aeroportuaria en abril de 2021. Foto: Redes sociales
Había sido arrestado por la Policía Aeroportuaria en abril de 2021. Foto: Redes sociales Foto: Redes sociales
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El financista de la campaña de José Luis Espert en 2019, Federico “Fred” Machado, fue declarado culpable por el Tribunal Federal de Texas de manera formal por los cargos de conspiración para cometer lavado de dinero y fraude electrónico.

Fue el juez federal Amos L. Mazzant III quien firmó la orden, luego de haber tomado la recomendación realizada el 18 de mayo por el magistrado Don Bush, después de que Machado asumiera la responsabilidad en el transcurso de una audiencia donde confirmó haber cometido los delitos que se le asignan. A partir de allí, el punto clave se centró en la pena que deberá cumplir, aún no resuelta.

Aconsejado por sus abogados, en su ingreso a los Estados Unidos se había declarado “no culpable”. Luego, modificó su estrategia a fin de poder negociar un acuerdo con la fiscalía federal.

José Luis Espert y Fred Machado. Foto: X @JuanGrabois

En esa línea, el argentino aceptó el hecho de haber atraído millones de dólares de inversores mediante la venta de aviones, los cuales nunca estuvieron disponibles para ser vendidos y que, desde Florida y a través de las firmas South Aviation Inc. y Pampa Aircraft Financing, controlaba Machado apoyándose en una sociedad de Oklahoma City.

Contenido Recomendado

Fred Machado se declaró culpable de lavado de dinero y fraude ante la justicia de Estados Unidos

Fred Machado se declaró culpable de lavado de dinero y fraude ante la justicia de Estados Unidos

Lorena Villaverde renunció a su banca en el Senado y seguirá siendo diputada:“Fui víctima de operaciones mediáticas”

Lorena Villaverde renunció a su banca en el Senado y seguirá siendo diputada: “Fui víctima de operaciones mediáticas”

De esta forma, logró reunir millones de dólares mediante operaciones que nunca se concretaron por las operaciones con aviones que jamás fueron entregados.

A su vez, representada por Heather Rattan, la fiscalía federal -como parte del acuerdo de culpabilidad de Machado-, retiró el cargo por narcotráfico internacional. En consecuencia, Machado se declaró culpable por los dos delitos que cuentan con penas de hasta veinte años de prisión. También suman multas y el decomiso de bienes.

Otra parte del acuerdo también tiene injerencia en Argentina, ya que la fiscalía de Texas incorporó la transferencia de 200.000 dólares a favor de Espert como prueba que fue registrada a través del Bank of America.

La misma está vinculada a un avión cuya matrícula es N28FM y que Machado usaba para volar al país. En ese contexto, el fiscal de San Isidro, Fernando Domínguez, investiga tal operación dentro de una causa en la que Espert está imputado por lavado de dinero.

Mientras en Texas la justicia todavía no define la sentencia, el equipo de “Fred” Machado trabaja para que el tribunal contabilice el tiempo que el argentino cumplió no solo en una cárcel privada de Oklahoma, sino también durante los cuatro años en los que cumplió la prisión domiciliaria en la ciudad de Viedma tras ser detenido en el año 2021 en Bariloche.

Federico "Fred" MachadoEstados UnidosJosé Luis Espert
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Ley de Tierras:con la extranjerización fuera del debate, sigue la discusión por el manejo del fuego

    Ley de Tierras: con la extranjerización fuera del debate, sigue la discusión por el manejo del fuego

  2. El Gobierno retiró el polémico capítulo de extranjerización de tierras antes de la sesión en el Senado

    El Gobierno retiró el polémico capítulo de extranjerización de tierras antes de la sesión en el Senado

  3. Ricardo Lorenzetti dijo que la inhabilitación de Cristina nunca fue cuestionada ante la Corte

    Ricardo Lorenzetti dijo que la inhabilitación de Cristina nunca fue cuestionada ante la Corte

  4. La Embajada de EEUU advirtió que podría quitarle las visas a directivos de una empresa argentina por un acuerdo con China

    La Embajada de EEUU advirtió que podría quitarle las visas a directivos de una empresa argentina por un acuerdo con China

  5. El inesperado vínculo entre el Papa León XIV y la Guerra de Malvinas:la historia secreta que une al Vaticano, Perú y la Argentina

    El inesperado vínculo entre el Papa León XIV y la Guerra de Malvinas: la historia secreta que une al Vaticano, Perú y la Argentina
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Ley de Tierras:con la extranjerización fuera del debate, sigue la discusión por el manejo del fuego

Ley de Tierras: con la extranjerización fuera del debate, sigue la discusión por el manejo del fuego

La Justicia de EEUU declaró culpable a Fred Machado:el financista de la campaña de José Luis Espert espera la condena

Ricardo Lorenzetti dijo que la inhabilitación de Cristina nunca fue cuestionada ante la Corte

“Alud sobre el Senado:se cayó el proyecto de Tierras por falta de votos”, el análisis de Ignacio Zuleta

Economía

Las reservas del Banco Central superaron los 50.000 millones de dólares por primera vez en la gestión Milei

Las reservas del Banco Central superaron los 50.000 millones de dólares por primera vez en la gestión Milei

PAMI:uno por uno, todos los trámites digitales que permiten hacer gestiones y consultar recetas sin salir de casa

El Gobierno renovó el swap por 130.000 millones de yuanes con China hasta 2031

Descuentos del 60% y cuotas sin interés:una marca de ropa famosa en Europa abre su primer local en Argentina

Internacionales

Investigan un incidente entre un avión comercial y el helicóptero de Donald Trump en Estados Unidos

Investigan un incidente entre un avión comercial y el helicóptero de Donald Trump en Estados Unidos

León XIV y sus visitas a la Argentina:los viajes de Robert Prevost en el país mucho antes de llegar al Vaticano

Lula aseguró que Brasil no cederá ante injerencias extranjeras

Irán informó que acordó con Omán una nueva ruta de navegación en el estrecho de Ormuz