Medida contra José Luis Espert: la Justicia congeló todos sus bienes por presunto lavado de dinero

La causa se inició tras una denuncia por presunto lavado de dinero relacionada con vínculos con el empresario Federico “Fred” Machado, investigado en Estados Unidos bajo esta misma carátula, además de narcotráfico y fraude. Los detalles.

José Luis Espert. Foto: NA

La Justicia Federal dispuso el congelamiento de todos los bienes del economista y exdiputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero. La decisión regirá por 90 días y se dictó como medida cautelar para asegurar el desarrollo de la causa.

La resolución fue ordenada por el juez federal Lino Mirabelli y alcanza tanto al propio Espert como a su entorno familiar, en lo que incluye cuentas bancarias, inmuebles y otros activos patrimoniales registrales. La decisión responde a un pedido de la fiscalía a cargo de la investigación y tiene como objetivo evitar que se modifique el estado registral de esos bienes durante el proceso judicial.

Cabe recordar que la causa se inició tras una denuncia por presunto lavado de dinero relacionada con vínculos económicos entre Espert y el empresario Federico “Fred” Machado, investigado en Estados Unidos por narcotráfico, lavado de dinero y fraude. El excandidato habría recibido, entre otros fondos, 200.000 dólares provenientes de estructuras vinculadas a Machado, lo que motivó la apertura del expediente penal en Argentina.

El juez Mirabelli hizo hincapié en que las irregularidades detectadas en las declaraciones juradas del exdirigente libertario, así como omisiones y “arbitrariedades” en la valuación de algunos bienes, justifican el congelamiento temporal del patrimonio mientras se avanza con la pesquisa. La medida también alcanza a su pareja y a la sociedad Varianza S.A., vinculada a Espert.

El congelamiento de bienes forma parte de una etapa precautoria de la investigación, antes de que puedan completarse todas las pericias contables y análisis de movimientos patrimoniales. En este contexto, la Justicia busca determinar si las exteriorizaciones de activos guardan relación con los ingresos formales declarados por Espert o si existen elementos que justificarían la continuidad de la pesquisa por lavado de dinero.

El caso judicial provocó repercusiones en el ámbito político, ya que Espert, referente de sectores libertarios y candidato en las últimas elecciones, debió suspender su postulación y pidió licencia como diputado tras la explosión del escándalo. El avance de la investigación y la decisión de congelar su patrimonio se suman a otros capítulos de la causa, que continúa su trámite bajo la supervisión del fuero federal.