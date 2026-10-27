José Luis Espert apeló su procesamiento por lavado de dinero y pidió que levanten el embargo de $1.000 millones

El exdiputado de La Libertad Avanza cuestionó las pruebas del expediente, pidió su sobreseimiento y reclamó que se deje sin efecto la prohibición de salir del país.

José Luis Espert apeló su procesamiento por presunto lavado de dinero este martes 27 de octubre en una investigación vinculada con una transferencia de 200.000 dólares relacionada con el empresario Federico “Fred” Machado. Sus abogados presentaron dos recursos ante el Juzgado Federal N.º 2 de San Isidro, a cargo de Lino Mirabelli, para solicitar que la Cámara Federal de San Martín revoque la resolución del pasado 22 de octubre, dicte su sobreseimiento y levante el embargo de $1.000 millones y la prohibición de salir del país.

A través de un comunicado, cuestionó los fundamentos de la resolución judicial. “Apelé mi procesamiento y el de mi empresa porque el fallo es contradictorio, sesgado, falto de prueba y de tintes políticos”, indicó.

José Luis Espert.

El exdiputado nacional de La Libertad Avanza sostuvo que la investigación todavía espera una respuesta de las autoridades estadounidenses sobre el origen de los fondos. Según su defensa, esa prueba resulta necesaria para determinar si el dinero investigado provenía de una actividad ilícita.

Espert rechazó que las operaciones financieras constituyeran una maniobra de lavado. También argumentó que el dinero ingresó mediante una transferencia bancaria a una cuenta a su nombre y que las adquisiciones patrimoniales cuestionadas quedaron registradas.

Causa Espert: qué se investiga sobre los 200.000 dólares vinculados con Fred Machado

La causa se concentra en una transferencia de 200.000 dólares que Espert recibió en el marco de un supuesto contrato de asesoramiento con una empresa vinculada a Machado. La hipótesis investigada sostiene que ese acuerdo habría sido simulado para justificar el ingreso de los fondos.

El procesamiento también alcanzó a Varianza S.A., una consultora constituida por Espert y su esposa en 2019. La defensa rechazó la participación de la sociedad en una maniobra de lavado y cuestionó el embargo de $500 millones dispuesto sobre la empresa.

Además, Espert objetó las referencias del fallo a la eventual financiación de dirigentes y campañas electorales. En este sentido, consideró que esos señalamientos corresponden a hechos por los que no fue indagado en este expediente y atribuyó a la resolución una motivación política.

José Luis Espert y Fred Machado. Foto: X @JuanGrabois

Qué puede pasar con Espert después de la apelación

La defensa solicitó que la Cámara Federal de San Martín revoque el procesamiento y dicte el sobreseimiento. De manera subsidiaria, pidió la falta de mérito hasta que se incorporen las pruebas pendientes.

Sumado a eso, reclamó que se levanten las restricciones patrimoniales y la prohibición de salida del país. Espert argumentó que se presentó ante la Justicia cuando fue citado y que las medidas dispuestas resultan desproporcionadas.

Cabe resaltar que la presentación del recurso no deja sin efecto automáticamente el procesamiento ni las medidas cautelares. La próxima instancia será el análisis de la Cámara, que deberá resolver los planteos de la defensa. El procesamiento es una decisión judicial dentro de la investigación y no implica una condena definitiva.