comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

José Luis Espert apeló su procesamiento por lavado de dinero y pidió que levanten el embargo de $1.000 millones

El exdiputado de La Libertad Avanza cuestionó las pruebas del expediente, pidió su sobreseimiento y reclamó que se deje sin efecto la prohibición de salir del país.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
José Luis Espert, NA
El exdiputado de La Libertad Avanza cuestionó las pruebas del expediente, pidió su sobreseimiento y reclamó que se deje sin efecto la prohibición de salir del país.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

José Luis Espert apeló su procesamiento por presunto lavado de dinero este martes 27 de octubre en una investigación vinculada con una transferencia de 200.000 dólares relacionada con el empresario Federico “Fred” Machado. Sus abogados presentaron dos recursos ante el Juzgado Federal N.º 2 de San Isidro, a cargo de Lino Mirabelli, para solicitar que la Cámara Federal de San Martín revoque la resolución del pasado 22 de octubre, dicte su sobreseimiento y levante el embargo de $1.000 millones y la prohibición de salir del país.

A través de un comunicado, cuestionó los fundamentos de la resolución judicial. “Apelé mi procesamiento y el de mi empresa porque el fallo es contradictorio, sesgado, falto de prueba y de tintes políticos”, indicó.

José Luis Espert.
José Luis Espert.

El exdiputado nacional de La Libertad Avanza sostuvo que la investigación todavía espera una respuesta de las autoridades estadounidenses sobre el origen de los fondos. Según su defensa, esa prueba resulta necesaria para determinar si el dinero investigado provenía de una actividad ilícita.

Espert rechazó que las operaciones financieras constituyeran una maniobra de lavado. También argumentó que el dinero ingresó mediante una transferencia bancaria a una cuenta a su nombre y que las adquisiciones patrimoniales cuestionadas quedaron registradas.

Contenido Recomendado

José Luis Espert fue procesado por lavado de dinero y no podrá salir del país

José Luis Espert.

Espert presentó un descargo de 141 páginas en la causa por lavado de dinero que lo vincula con Fred Machado:“No pido que me crean, solo que me lean”

Video de Espert hablando del vínculo con Freddy Machado, empresario asociado con el narcotráfico.

Causa Espert: qué se investiga sobre los 200.000 dólares vinculados con Fred Machado

La causa se concentra en una transferencia de 200.000 dólares que Espert recibió en el marco de un supuesto contrato de asesoramiento con una empresa vinculada a Machado. La hipótesis investigada sostiene que ese acuerdo habría sido simulado para justificar el ingreso de los fondos.

El procesamiento también alcanzó a Varianza S.A., una consultora constituida por Espert y su esposa en 2019. La defensa rechazó la participación de la sociedad en una maniobra de lavado y cuestionó el embargo de $500 millones dispuesto sobre la empresa.

Además, Espert objetó las referencias del fallo a la eventual financiación de dirigentes y campañas electorales. En este sentido, consideró que esos señalamientos corresponden a hechos por los que no fue indagado en este expediente y atribuyó a la resolución una motivación política.

José Luis Espert y Fred Machado. Foto: X @JuanGrabois

Qué puede pasar con Espert después de la apelación

La defensa solicitó que la Cámara Federal de San Martín revoque el procesamiento y dicte el sobreseimiento. De manera subsidiaria, pidió la falta de mérito hasta que se incorporen las pruebas pendientes.

Sumado a eso, reclamó que se levanten las restricciones patrimoniales y la prohibición de salida del país. Espert argumentó que se presentó ante la Justicia cuando fue citado y que las medidas dispuestas resultan desproporcionadas.

Cabe resaltar que la presentación del recurso no deja sin efecto automáticamente el procesamiento ni las medidas cautelares. La próxima instancia será el análisis de la Cámara, que deberá resolver los planteos de la defensa. El procesamiento es una decisión judicial dentro de la investigación y no implica una condena definitiva.

José Luis EspertLavado de dinero
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. El gobierno de Milei confirmó que no felicitará a Lula da Silva por su reelección en Brasil:“No va a haber un comunicado oficial”

    El gobierno de Milei confirmó que no felicitará a Lula da Silva por su reelección en Brasil: “No va a haber un comunicado oficial”

  2. Rodolfo Aguiar pidió conocer el estado de salud mental de Milei y el Gobierno le respondió:“Es competente”

    Rodolfo Aguiar pidió conocer el estado de salud mental de Milei y el Gobierno le respondió: “Es competente”

  3. Mauricio Macri sorprendió con una selfie junto a Aryna Sabalenka en Abu Dabi:la reacción de un extenista argentino

    Mauricio Macri sorprendió con una selfie junto a Aryna Sabalenka en Abu Dabi: la reacción de un extenista argentino

  4. Contundente editorial del Washington Post sobre la situación de la Argentina

    Contundente editorial del Washington Post sobre la situación de la Argentina

  5. Tras el balotaje en Brasil, Axel Kicillof aseguró que la derrota de Bolsonaro representa un rechazo al modelo de “la motosierra de Milei”

    Tras el balotaje en Brasil, Axel Kicillof aseguró que la derrota de Bolsonaro representa un rechazo al modelo de “la motosierra de Milei”
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

José Luis Espert apeló su procesamiento por lavado de dinero y pidió que levanten el embargo de $1.000 millones

José Luis Espert, NA

Rodolfo Aguiar pidió conocer el estado de salud mental de Milei y el Gobierno le respondió:“Es competente”

El gobierno de Milei confirmó que no felicitará a Lula da Silva por su reelección en Brasil:“No va a haber un comunicado oficial”

Presupuesto 2027:Benegas Lynch encabezará reuniones con la oposición más dialoguista para determinar nuevos acuerdos económicos

Economía

El FMI aprobó la tercera revisión del acuerdo con la Argentina y el país se encamina a recibir un desembolso de USD 900 millones

Luis Caputo junto a Kristalina Georgieva durante las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial en Bangkok.

Empleadas domésticas:cuánto se paga por hora y por mes en noviembre de 2026 con el nuevo aumento

ANSES:los jubilados que todavía deben cobrar en octubre y las fechas según el DNI

Por la caída de ventas, Stellantis anticipó vacaciones y frenó la producción en sus plantas de El Palomar y Córdoba

Internacionales

Estados Unidos confirmó que recibirá a Flávio Bolsonaro y a su familia:“Se expedirán los visados”

Flávio Bolsonaro.

Elecciones en Israel:Netanyahu lidera en votos, pero el bloque de Eisenkot obtiene más escaños aunque tampoco alcanza la mayoría

Se esconden en los edificios de Nueva York, devoran su propio peso en mosquitos por noche y ahora piden no despertarlos

¿Cuándo hay elecciones en Venezuela?:tras la llegada de María Corina al país, Estados Unidos reveló qué quiere lograr antes de habilitar la transición democrática