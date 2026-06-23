José Luis Espert fue citado a indagatoria en la causa por presunto lavado de dinero

José Luis Espert, citado a indagatoria por sus vínculos con un empresario condenado en EE.UU.

El juez federal Lino Mirabelli citó a declaración indagatoria al exdiputado José Luis Espert en el marco de una causa que investiga un presunto esquema de lavado de dinero. La medida fue adoptada tras un pedido del fiscal federal Fernando Domínguez.

La audiencia fue fijada para el próximo 30 de junio y forma parte de una investigación que analiza los vínculos del exlegislador con el empresario Fred Machado.

José Luis Espert, citado a indagatoria por sus vínculos con un empresario condenado en EE.UU. Foto: Twitter oficial de José Luis Espert

Machado está involucrado en una causa por narcotráfico y recientemente fue condenado en Estados Unidos por delitos vinculados a fraude y lavado de activos. La Justicia busca determinar si existieron conexiones entre ambos que puedan tener relevancia en el expediente.

Avanza la causa contra José Luis Espert

La investigación que involucra a José Luis Espert se centra en su vínculo con el empresario Federico “Fred” Machado, quien respaldó financieramente su candidatura presidencial de 2019. Machado era investigado por presuntas maniobras relacionadas con el narcotráfico y, en mayo de este año, reconoció ante la Justicia de Estados Unidos haber cometido delitos de fraude y lavado de dinero.

Según consignó el medio TN, la hipótesis de la Fiscalía plantea que Espert habría realizado distintas operaciones para justificar fondos recibidos de Machado.

Fred Machado se declaró culpable de lavado de dinero y fraude. Foto: NA

Uno de los puntos clave del expediente es una transferencia de 200.000 dólares que Machado le envió al exdiputado en 2020. De acuerdo con la documentación incorporada a la causa, ambas partes habían firmado un contrato cuyo monto total ascendía a un millón de dólares.

Tras conocerse la investigación, Espert sostuvo que el dinero correspondía a tareas de consultoría vinculadas a un proyecto minero en Guatemala. Sin embargo, la Fiscalía puso en duda esa explicación al señalar que el dirigente nunca viajó a ese país, que las explotaciones mineras mencionadas no estaban operativas y que no se hallaron pruebas concretas de los servicios profesionales que habría prestado.

Mientras avanza la causa y se espera la declaración indagatoria prevista para el 30 de junio, Espert tiene congelados todos sus bienes. La medida le impide vender propiedades o disponer libremente de fondos bancarios, salvo aquellos autorizados por la Justicia para cubrir gastos habituales.