Espert presentó un descargo de 141 páginas en la causa por lavado de dinero que lo vincula con Fred Machado: “No pido que me crean, solo que me lean”

El diputado nacional utilizó sus redes sociales para realizar un descargo en medio de la polémica con Machado. Foto: Twitter oficial de José Luis Espert

A través de un extenso escrito judicial respaldado por un compilado de documentos oficiales, José Luis Espert buscó desmontar la tesis fiscal que lo acusa de integrar una maniobra de lavado de dinero. El exdiputado nacional de La Libertad Avanza precisó que la transferencia bancaria por parte de Fred Machado obedeció a un contrato de consultoría firmado en 2019 validado por el Estado argentino y bancarizado de forma directa a su cuenta personal.

En su argumento, Espert enfatizó que para la fecha de la transacción ningún organismo nacional o internacional registraba alertas públicas sobre las actividades ilícitas del empresario Fred Machado, quien recién comenzó a ser señalado formalmente en abril de 2021. Bajo este criterio, remarcó que las pericias forenses aportadas a la causa acreditan que las negociaciones previas y la firma del acuerdo se realizaron mediante canales formales antes de que estallara el escándalo judicial.

“Dicen que ‘lavé’ para Machado. ¿Y saben cuánta plata volvió a Machado? Cero. Ni un dólar. El dinero quedó en mi cuenta, a mi nombre, con mis impuestos pagados. Un ‘lavado’ donde el dueño del dinero no recupera nada no es un lavado: es un pago”, argumentó Espert en un posteo realizado a través de su cuenta oficial de Twitter..

La defensa técnica presentó registros contables para demostrar que la variación de su patrimonio se encuentra explicada por el impacto de la inflación y los reavalúos fiscales aplicados sobre los inmuebles que poseía con anterioridad al inicio de la causa. “El famoso ‘enriquecimiento extraordinario’: antes del contrato yo tenía una casa y un auto. Hoy tengo una casa y un auto. Dos tercios del “aumento” (la mayor parte) son inflación y ajustes de valuaciones fiscales. Está en el expediente, con números", dijo en un pasaje de su descargo.

José Luis Espert y Fred Machado. Foto: X @JuanGrabois

Respecto a la compra de un vehículo citada en el expediente como presunta operación opaca, el economista acreditó que la adquisición se canalizó en un concesionario oficial mediante transferencia bancaria y factura comercial. A su vez, recordó que tras tomar conocimiento del origen de las investigaciones contra su contratante, procedió a rectificar las declaraciones juradas ante la entidad tributaria para cancelar de manera voluntaria las obligaciones fiscales correspondientes.

El dirigente liberal aprovechó el escrito para repasar su postura institucional tras el inicio de las actuaciones judiciales en su contra. En esa línea, recordó que en su momento renunció a la candidatura legislativa y solicitó licencia sin goce de sueldo para afrontar el proceso penal sin el amparo de los fueros que le otorgaba su banca en la Cámara de Diputados.

El excandidato está imputado por lavado de dinero. Foto: Captura de pantalla de A24

En el tramo final del documento, el acusado solicitó que las autoridades judiciales valoren de manera objetiva los elementos probatorios incorporados, asegurando que no existió retorno de dinero ni ocultamiento de activos.

“Un delito sin objeto probado y sin beneficiario no es un delito difícil de probar: es un delito que no ocurrió. No pido que me crean. Solo que me lean”, concluyó Espert en el hilo explicativo difundido tras la presentación judicial.

La Justicia de EEUU declaró culpable a Fred Machado: el financista de la campaña de José Luis Espert espera la condena

El financista de la campaña de José Luis Espert en 2019, Federico “Fred” Machado, fue declarado culpable por el Tribunal Federal de Texas de manera formal por los cargos de conspiración para cometer lavado de dinero y fraude electrónico.

Fred Machado se declaró culpable de lavado de dinero y fraude. Foto: NA

Fue el juez federal Amos L. Mazzant III quien firmó la orden, luego de haber tomado la recomendación realizada el 18 de mayo por el magistrado Don Bush, después de que Machado asumiera la responsabilidad en el transcurso de una audiencia donde confirmó haber cometido los delitos que se le asignan. A partir de allí, el punto clave se centró en la pena que deberá cumplir, aún no resuelta.