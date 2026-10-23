Andrés Watson habilitó nuevas luces led en Florencio Varela. Foto: Ministerio de Florencio Varela

El municipio de Florencio Varela alcanzó los 69 barrios con alumbrado público LED tras completar la renovación de luminarias en San Francisco. El intendente Andrés Watson participó de la habilitación junto a vecinos y destacó que las mejoras buscan fortalecer la seguridad y facilitar la circulación durante la noche.

La intervención permitió completar la modernización del sistema de iluminación de San Francisco, que se incorporó a los sectores del distrito alcanzados por esta tecnología.

Durante la recorrida, Watson sostuvo que las nuevas instalaciones ofrecen “mayor visibilidad, seguridad y tranquilidad a las familias que transitan de noche”.

Andrés Watson habilitó nuevas luces led en Florencio Varela.

La renovación forma parte de las intervenciones municipales destinadas a mejorar las condiciones del espacio público. Con la incorporación de San Francisco, la administración local amplió la cobertura del alumbrado LED en distintos barrios de Florencio Varela.

Watson supervisó una obra vial que conectará cuatro avenidas

Además de la habilitación de luminarias, el jefe comunal recorrió los trabajos de conectividad entre las avenidas Senzabello, Güemes, Granaderos y Monteagudo, una intervención que busca mejorar el tránsito en un sector que presentaba dificultades para la circulación.

El intendente explicó que las tareas apuntan a recuperar un punto que se encontraba intransitable y permitir un desplazamiento más seguro y fluido de los vehículos.

En relación con el financiamiento, Watson aseguró que el proyecto se ejecuta con recursos 100% municipales, provenientes de los fondos comunales, y remarcó la importancia del cumplimiento de las tasas por parte de los contribuyentes.

También cuestionó la política de infraestructura del Gobierno nacional y defendió la continuidad de las obras locales. “Ante la decisión del Gobierno Nacional de paralizar la obra pública en todo el país, mantuvimos el compromiso de planificar el crecimiento de nuestra ciudad y continuar este proyecto estratégico”, expresó.

De esta manera, la administración municipal mantiene dos líneas de intervención en Florencio Varela: la ampliación del alumbrado público con tecnología LED y la ejecución de mejoras viales destinadas a optimizar la conectividad entre diferentes sectores del distrito.