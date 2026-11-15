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Andrés Watson inspeccionó la construcción del nuevo edificio para la Secundaria Nº62

La nueva escuela tendrá biblioteca, laboratorio, patio y distintas dependencias destinadas al cuerpo docente, directivos y auxiliares. Además contará con espacios recreativos para garantizar mejores condiciones de aprendizaje.

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Andrés Watson inspeccionó la construcción del nuevo edificio para la Secundaria Nº62
Andrés Watson inspeccionó la construcción del nuevo edificio para la Secundaria Nº62 Foto: Prensa
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El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, recorrió el último viernes los avances en la construcción del nuevo edificio para la Secundaria Nº62 ubicada en calle 968 y Escobar, en Las Margaritas, realizado mediante financiamiento provincial.

El nuevo espacio educativo contará con biblioteca, laboratorio, patio y distintas dependencias destinadas al cuerpo docente, directivos y auxiliares. Además contará con espacios recreativos para garantizar mejores condiciones de aprendizaje.

“Fue una inversión clave por asegurar la formación en las adolescencias sin depender de los traslados lejos de sus hogares”, aseguró el mandatario varelense. En esa línea, remarcó “la determinación del gobernador Axel Kicillof: fomentar y defender la educación pública a través de hechos concretos”.

Andrés Watson inspeccionó la construcción del nuevo edificio para la Secundaria Nº62
Andrés Watson inspeccionó la construcción del nuevo edificio para la Secundaria Nº62 Foto: Prensa

En charla con el Alcalde, residentes en las inmediaciones destacaron la incorporación dentro de la planificación de una sala maternal a fin de garantizar la culminación de la secundaria a las y los jóvenes que tuvieran hijos o hijas.

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“Me asombró que hubiera un lugar donde cuidar a las y los bebés cuando sus mamás estudiaban”, dijo Cecilia Jiménez, vecina del barrio. “Fue una medida fabulosa para que no abandonaran sus trayectorias. Me alegró que fuera contemplada esa situación”, sentenció.

Andrés Watson inspeccionó la construcción del nuevo edificio para la Secundaria Nº62
Andrés Watson inspeccionó la construcción del nuevo edificio para la Secundaria Nº62

Marcela Trovía también observaba los trabajos. La frentista en la región deseó “encontrar vacante e inscribir a mi pequeño Leandro en el próximo ciclo lectivo”. Luego, reflexionó sobre “los aumentos en el colectivo, un transporte impostergable en el viaje a la escuela”; en contraposición, expresó “mucha felicidad porque esto suplió el pasaje al estar a pocas cuadras de casa. Un alivio al bolsillo”.

Andrés Watson inspeccionó la construcción del nuevo edificio para la Secundaria Nº62
Andrés Watson inspeccionó la construcción del nuevo edificio para la Secundaria Nº62 Foto: Prensa

Graciela Revainera -oriunda de la zona- mostró “un gran entusiasmo por el beneficio a la comunidad. Era algo que faltaba por la amplia cantidad de chicos y chicas en el barrio. Quedé muy contenta”.

Estuvieron el secretario de Obras, Servicios Públicos, Ambiente y Planificación Urbana, Diego Trejo; la presidenta del Consejo Escolar, Claudia Allerbon; y el jefe distrital de Educación, Alfredo Schveizer.

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