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Andrés Watson y Axel Kicillof inauguraron una base de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas en Florencio Varela

La nueva sede funcionará como punto neurálgico para intervenciones rápidas y de cercanía.

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Andrés Watson y Axel Kicillof inauguraron una base de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas en Florencio Varela.
Andrés Watson y Axel Kicillof inauguraron una base de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas en Florencio Varela. Foto: Municipalidad de Florencio Varela
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El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, encabezó junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el acto de apertura de un nuevo destacamento de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) en la zona céntrica del distrito. La jornada incluyó la presentación de siete nuevos patrulleros y la sumatoria de 120 efectivos capacitados para reforzar la prevención del delito en el municipio.

El jefe comunal y el mandatario bonaerense formalizaron la apertura del destacamento perteneciente a la fuerza de seguridad especializada en acciones rápidas y de cercanía.

La nueva sede funcionará como punto para intervenciones rápidas y de cercanía. Se suma a los esquemas de patrullaje vigentes en la comuna articulando con el Comando de Patrullas, la Policía de Prevención Local, la Fuerza Barrial de Aproximación, el Grupo de Prevención Motorizado y el monitoreo del Anillo Digital. El nuevo equipamiento incorporado es el siguiente:

  • Nuevos recursos: se sumaron 7 móviles policiales 0km para ampliar las cuadrículas de recorrido.
  • Personal especializado: formación e incorporación de 120 agentes de la UTOI asignados al partido.
  • Entorno urbano: el esquema de seguridad se complementa con el plan de recambio a luminarias LED en 68 barrios.
Andrés Watson y Axel Kicillof inauguraron una base de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas en Florencio Varela
Andrés Watson y Axel Kicillof inauguraron una base de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas en Florencio Varela. Foto: Municipalidad de Florencio Varela

Durante la inauguración, las autoridades remarcaron la necesidad del trabajo coordinado entre la Provincia y el municipio para combatir el delito y el narcotráfico marcando un claro contraste con la gestión central.

El intendente Andrés Watson valoró la inversión bonaerense en el contexto socioeconómico actual. “Destaco la tarea colaborativa bajo la misma premisa: combatir el delito y otorgar mejor calidad de vida. Agradezco a la máxima autoridad provincial por destinar recursos frente a la desidia absoluta del Presidente de la Nación, con políticas que deterioraron el entramado social”, afirmó.

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Andrés Watson y Axel Kicillof inauguraron una base de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas en Florencio Varela
Andrés Watson y Axel Kicillof inauguraron una base de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas en Florencio Varela. Foto: Municipalidad de Florencio Varela

Por su parte, el gobernador Axel Kicillof enfatizó la descentralización de los cuerpos especiales y el compromiso con la seguridad local. “Asumimos responsabilidades: ante el desinterés, la desinversión y el maltrato institucional, exhibimos hechos reales, visibles y tangibles. Trabajamos con las intendencias en una reorganización estructural con despliegue territorial constante”, sostuvo el mandatario provincial.

Andrés Watson y Axel Kicillof inauguraron una base de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas en Florencio Varela
Andrés Watson y Axel Kicillof inauguraron una base de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas en Florencio Varela. Foto: Municipalidad de Florencio Varela

En tanto, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, detalló el proceso de instrucción de dos años que atravesó el cuerpo de la UTOI destinado al distrito. “La prevención también se construye con las entidades intermedias y la comunidad, porque la convivencia en armonía es un logro colectivo”, remarcó.

Andrés Watson y Axel Kicillof inauguraron una base de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas en Florencio Varela
Andrés Watson y Axel Kicillof inauguraron una base de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas en Florencio Varela. Foto: Municipalidad de Florencio Varela
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