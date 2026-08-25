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Andrés Watson supervisó la renovación del parque lumínico en el barrio número N°68 de Florencio Varela

El intendente describió “una intervención con 335 artefactos nuevos más 16 columnas colocadas”, que además contempló “tareas hidráulicas y viales en el área junto con la puesta en valor de la plaza”.

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Andrés Watson, supervisó la renovación del parque lumínico en el barrio número N°68.
Andrés Watson, supervisó la renovación del parque lumínico en el barrio número N°68. Foto: Municipalidad de Florencio Varela
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Con el objetivo de optimizar el alumbrado público del partido, el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, supervisó la renovación del parque lumínico en el barrio número N°68 de Florencio Varela el viernes por la noche en la intersección de la calle 576 con 511.

Andrés Watson supervisó la renovación del parque lumínico en el barrio número N°68

El Alcalde describió “una intervención con 335 artefactos nuevos más 16 columnas colocadas; además, contempló tareas hidráulicas y viales en el área junto con la puesta en valor de la plaza”.

Luego, el Jefe Comunal remarcó “la inversión realizada mediante el pago de las tasas municipales por parte de la comunidad: la compra de maquinarias, camiones y aparatos lumínicos fue el reflejo de ello”.

El Alcalde describió “una intervención con 335 artefactos nuevos más 16 columnas colocadas; además, contempló tareas hidráulicas y viales en el área junto con la puesta en valor de la plaza”.
Andrés Watson, supervisó la renovación del parque lumínico en el barrio número N°68. Foto: Municipalidad de Florencio Varela

“La gestión aportó mayor protección, fue un cambio notorio para cada vecino y vecina”, destacó Alicia Gómez, frentista. “El Intendente hizo realidad algo que parecía imposible”, afirmó.

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“Prometió y cumplió. A pesar del desfinanciamiento del gobierno nacional, él continuó con los trabajos: logró avances en la zona”, comentó Julio Ávalos. El residente en las inmediaciones estaba “muy contento con las mejoras”. “Antes, era muy oscuro; ahora, quedó genial”, resaltó.

El Alcalde describió “una intervención con 335 artefactos nuevos más 16 columnas colocadas; además, contempló tareas hidráulicas y viales en el área junto con la puesta en valor de la plaza”.
Andrés Watson, supervisó la renovación del parque lumínico en el barrio número N°68. Foto: Municipalidad de Florencio Varela

Beatriz Riis, oriunda de la región, recordó: “Participé en una reunión con él, dialogamos sobre las reformas a implementar y un tiempo después, todo fue ejecutado”.

Estuvieron el secretario de Obras, Servicios Públicos, Ambiente y Planificación Urbana, Diego Trejo, y el subsecretario de Gobierno, Matías Schneeberger.

Andrés Watson
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