Andrés Watson presentó una intervención integral para el ordenamiento del tránsito en La Capilla Foto: Prensa

El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, supervisó la finalización de una intervención vial en el cruce de la Ruta Provincial N°53 y la calle 1505, en La Capilla. La obra, financiada con fondos municipales, apuntó a mejorar la circulación, reforzar la seguridad y reducir el riesgo de siniestros. El proyecto vial, sumó semáforos, sendas peatonales, rampas, una bajada de conexión y un refugio para pasajeros.

Tras conversar con vecinos y vecinas de las inmediaciones, el Alcalde recordó “el simulacro hecho meses atrás por la Secundaria Nº15, con la premisa de visibilizar el accionar del sistema de emergencia local, tras el cual me comprometí a garantizar una movilidad segura en el área”.

Andrés Watson presentó una intervención integral para el ordenamiento del tránsito en La Capilla Foto: Prensa

El Intendente destacó “los trabajos del ensanche sobre la traza, en conjunto con la administración del gobernador Axel Kicillof: decisión primordial en la conectividad del partido”.

Andrés Watson presentó una intervención integral para el ordenamiento del tránsito en La Capilla

El titular en el Ejecutivo varelense subrayó “la contribución ciudadana con el abono de tasas, una herramienta imprescindible para velar por el bienestar colectivo”.

El director de la Escuela Agraria Nº1 -Mario Maldonado- consideró “una inversión muy positiva por su impacto tanto en la comunidad pedagógica como en residentes de la región”. Remarcó “una intervención esencial, principalmente en épocas invernales, con una nubosidad alta”. “Esto brindó tranquilidad a las familias de los chicos y las chicas”, afirmó.

Andrés Watson presentó una intervención integral para el ordenamiento del tránsito en La Capilla Foto: Prensa

Como alumno del mencionado establecimiento, Ignacio Cáceres -de 7ºaño- visualizó “la disminución de accidentes gracias a las señaléticas emplazadas”. Además, reconoció “el beneficio en las y los más pequeños, quienes todavía no adquirieron tanta conciencia”.

Andrés Watson presentó una intervención integral para el ordenamiento del tránsito en La Capilla Foto: Prensa

La flamante responsable de la E.E.S. Nº15 -Marcela Aguilera- también describió a la propuesta “favorable al estudiantado actual y futuro: una labor para la posteridad”.

María Mendoza y María Chauca, integrantes de la citada institución, agradecieron “la nueva parada de ómnibus, con una ubicación cercana al colegio”. Resaltaron “la seguridad de contar con un lugar en el que esperar durante las lluvias”.

Andrés Watson presentó una intervención integral para el ordenamiento del tránsito en La Capilla Foto: Prensa

Estuvieron los titulares de las carteras de Gobierno -Daniel Dono Leidi-, Obras, Servicios Públicos, Ambiente y Planificación Urbana -Diego Trejo-, Educación -Andrea Digiobani-; y el jefe distrital de Educación -Alfredo Schveizer-.