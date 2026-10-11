Andrés Watson en la Fiesta de la Flor: “Es un orgullo ver la producción de Florencio Varela aquí reflejada”

Andrés Watson en la Fiesta de la Flor en Florencio Varela. Foto: Municipalidad de Florencio Varela

El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, oficializó la apertura de la Fiesta de la Flor en el parque recreativo, deportivo y cultural ubicado en Thevenet, esquina Storni, en Villa Angélica.

El intendente describió “una fiesta que reflejó todo el potencial de Florencio Varela con artículos de calidad provenientes de nuestro suelo, precios módicos, shows musicales, talleres, stands gastronómicos y propuestas para pasar un lindo fin de semana”.

El intendente de Florencio Varela visitó la clásica celebración.

Además, valoró “la oportunidad de concretar una nueva edición de un evento histórico que aportó a la idiosincrasia del distrito y posibilitó la exhibición de la producción autóctona mediante el arduo trabajo del sector rural”.

“Vine por primera vez. Conseguí unos malvones súper baratos”, comentó Miriam Bermúdez que asistió con un grupo de amigos. La mujer oriunda de Villa del Plata adelantó que iba a “volver mañana a buscar más especies”. Apreció “el buen lugar para fomentar los emprendimientos del partido en momentos difíciles a nivel económico”.

Fiesta de la Flor en Florencio Varela. Foto: Municipalidad de Florencio Varela

Radicada en el mismo barrio, Andrea Orozco afirmó: “Esperábamos esta fecha para comprar plantas. Nos encantó. Me llevé una hermosa ‘rosa china’ con el propósito de atraer picaflores y ‘rayitos de sol’ para adornar mi jardín”. “Había diversidad con importes realmente accesibles”, añadió.

“Arranqué en 2020, en mi casa, con las macetas más chiquitas. De a poco, crecí hasta adquirir un campo en La Capilla destinado a cultivar tanto cactus como suculentas”, evocó Nicolás Insaurralde de “Insa Cactus”. Destacó “el espacio otorgado por el Municipio. La organización fue espectacular y, a pesar de la jornada nublada, nos visitó una gran cantidad de gente”.

Estuvieron el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, Ricardo de la Fuente; su par en Cultura, Deportes y Recreación Estefanía Nieva; y la presidenta de la Asociación Japonesa de Florencio Varela, Karen Yonashiro.