Giro en la causa $LIBRA: la Justicia tomó una decisión sobre las declaraciones de Nadia Beller, expareja de Cerimedo

Nadia Beller declaró como testigo en la causa que investiga presuntas irregularidades en la ANDIS. Foto: REUTERS

La Justicia decidió que las declaraciones de la abogada boliviana Nadia Beller sean investigadas dentro de la causa $LIBRA y no en un expediente independiente, al menos por el momento. La resolución fue adoptada por la Sala I de la Cámara Federal porteña, a partir de una presentación realizada por la diputada nacional Mónica Frade. El expediente principal está a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, titular del Juzgado Federal N° 8.

Beller, expareja del consultor Fernando Cerimedo, había realizado declaraciones públicas en las que aseguró haber mantenido conversaciones privadas con su ex pareja relacionadas con presuntas maniobras de corrupción. Esos dichos fueron incorporados por Frade a la investigación sobre el caso $LIBRA.

La abogada boliviana es expareja del consultor Fernando Cerimedo y aportó declaraciones sobre conversaciones privadas. Foto: REUTERS

¿Por qué la Cámara Federal decidió mantener los dichos dentro de la causa $LIBRA?

El planteo de la diputada había sido presentado el 20 de agosto ante el fiscal federal Eduardo Taiano. Frade solicitó que se incorporaran nuevos elementos de prueba a la investigación y pidió, entre otras medidas, declaraciones testimoniales y peritajes informáticos sobre dispositivos tecnológicos de Beller.

Sin embargo, Taiano consideró que las declaraciones difundidas públicamente no tenían un vínculo directo y suficientemente preciso con el objeto principal de la causa $LIBRA. Por ese motivo, solicitó extraer testimonios para que la información fuera enviada a sorteo y pudiera iniciarse, eventualmente, una investigación independiente.

Martínez De Giorgi coincidió con el fiscal y ordenó separar esas actuaciones. El expediente fue sorteado y terminó en el Juzgado Federal N° 2, a cargo del juez Sebastián Ramos. El magistrado rechazó asumir la competencia al considerar que la división de la investigación era prematura, debido a que todavía no se habían realizado medidas de prueba que permitieran determinar con precisión los hechos. La negativa de Ramos generó una contienda de competencia entre ambos juzgados que finalmente debió resolver la Cámara Federal.

La Cámara Federal porteña resolvió que los dichos de Beller permanezcan dentro del expediente por el caso $LIBRA. Foto: REUTERS

¿Qué dijo el camarista Pablo Bertuzzi sobre las declaraciones de Beller?

El camarista Pablo Bertuzzi sostuvo que, en esta instancia, la investigación debe continuar bajo la órbita del Juzgado Federal N° 8. Uno de los principales argumentos del fallo fue que la presentación que había dado origen al conflicto se apoyaba en publicaciones periodísticas que reproducían los dichos de Beller, pero sin aportar una descripción concreta de las conductas denunciadas ni precisar circunstancias de tiempo, modo y lugar.

La resolución de la Sala I calificó los dichos como “una referencia genérica a presuntos hechos de corrupción, en términos que impiden conocer el alcance y contenido de lo que se pretende poner en conocimiento de la justicia”.

Para el tribunal, tampoco se habían producido medidas de prueba que permitieran precisar los acontecimientos denunciados. En ese contexto, consideró que separar las actuaciones y enviarlas a otro juzgado había sido una decisión anticipada.

La Cámara, de todos modos, dejó abierta la posibilidad de que la situación cambie si el avance de la investigación permite obtener nuevos elementos. En caso de que aparezcan pruebas objetivas que permitan identificar un hecho delictivo autónomo, el juzgado podrá volver a analizar si corresponde separar las actuaciones y abrir una investigación independiente.

Beller habló ante la prensa tras declarar en Bolivia y aseguró que puso su celular a disposición de la Justicia argentina. Foto: REUTERS

Nadia Beller declaró por la causa ANDIS

Las declaraciones de Beller también adquirieron relevancia en otra investigación judicial. La semana pasada, la abogada declaró como testigo ante el fiscal federal Franco Picardi, quien lleva adelante la causa por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), durante la gestión de Diego Spagnuolo. La declaración se realizó mediante una videollamada desde Bolivia y se extendió durante aproximadamente una hora.

Según fuentes judiciales consultadas por Infobae, Beller habría respondido preguntas y aportado información que podría ser relevante para esa investigación. Los detalles de la declaración, sin embargo, permanecen bajo reserva.

Al salir de la fiscalía boliviana, la abogada habló con los medios y fue consultada sobre las grabaciones que aseguró tener almacenadas en su teléfono. “Todo lo que está en mi celular se ha puesto a disposición del Ministerio Público argentino; ellos ya verán si lo requieren o no”, contó la mujer.

Luego agregó: “Lo que hice fue ratificar lo que ya había dicho a la prensa argentina y poner a disposición el desdoblamiento de mi celular que están haciendo acá en Bolivia para que ellos puedan extraer lo que crean pertinente para su causa”.

Por ahora, la decisión de la Cámara Federal implica que los dichos de Beller permanecerán vinculados al expediente $LIBRA. La posibilidad de que sean investigados en una causa autónoma quedará supeditada a la aparición de nuevos elementos que permitan delimitar hechos concretos.