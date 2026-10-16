Raúl Cardaba, frutero: “El truco para que las zanahorias duren hasta 15 días en la heladera” Foto: Gemini

Las zanahorias suelen perder firmeza y volverse blandas después de varios días en la heladera, sobre todo si se guardan sin ningún cuidado especial. Sin embargo, un frutero español conocido en redes sociales como @fruterotiktokero compartió un truco sencillo para que se mantengan frescas hasta dos semanas.

Raúl Cardaba, que se hizo popular en TikTok por sus consejos sobre frutas y verduras, advirtió que el error más común es dejar las zanahorias sueltas en el cajón de la heladera apenas se llega del supermercado o la verdulería. Según explicó, esa costumbre hace que la verdura pierda humedad y termine flácida.

El método del frutero para conservar las zanahorias

La recomendación de Cardaba es simple: guardar las zanahorias dentro de una bolsa de plástico antes de ponerlas en el cajón de las verduras. Puede ser la misma bolsa que entregan en la verdulería o el supermercado.

La mejor forma de guardar las zanahorias en la heladera. Foto: Gemini

“En el mismo cajón donde metés la zanahoria, pero con la bolsita de plástico, te aguanta, literalmente, por no exagerar, 15 días en perfectas condiciones”, aseguró el frutero en uno de sus videos virales.

El secreto está en conservar la humedad de la verdura y evitar que se ablande rápidamente. De todos modos, el plazo de 15 días es una estimación basada en la experiencia de Cardaba y puede variar según la frescura inicial y las condiciones de la heladera.

Consejos extra para que las zanahorias duren más

La Organización de Consumidores y Usuarios de España (OCU) también recomienda guardar las zanahorias en la heladera, pero dentro de bolsas perforadas y en los cajones menos fríos. Además, aconseja mantenerlas separadas de las frutas para evitar que se deterioren antes de tiempo.

La ventilación es clave: conviene revisar las zanahorias con frecuencia, retirar las que estén en mal estado y no guardarlas mojadas para evitar el exceso de humedad.

Aunque este método ayuda a mantenerlas firmes por más tiempo, lo ideal es consumirlas lo antes posible para disfrutar de todo su sabor y calidad.