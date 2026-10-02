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Los cocineros coinciden sobre las zanahorias: “Al horno quedan más sabrosas que hervidas y hay un truco para que se caramelicen”

El secreto está en la temperatura y en cómo se acomodan en la fuente: así se logra una guarnición caramelizada y con todo el sabor.

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Los cocineros coinciden sobre las zanahorias: “Al horno quedan más sabrosas que hervidas y hay un truco para que se caramelicen”.
Los cocineros coinciden sobre las zanahorias: “Al horno quedan más sabrosas que hervidas y hay un truco para que se caramelicen”. Foto: Gemini
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Las zanahorias suelen aparecer en la mesa hervidas o al vapor, pero los cocineros coinciden en que la mejor forma de realzar su sabor es llevarlas al horno. El calor seco potencia el dulzor natural y permite que la superficie se dore, logrando una textura y un gusto mucho más intensos que con la cocción tradicional.

El primer consejo de los chefs es no amontonar las verduras en la fuente. Si las zanahorias quedan muy juntas, largan vapor y se cocinan en vez de dorarse. Por eso, lo ideal es distribuirlas en una sola capa, dejando espacio entre cada trozo para que el calor circule y se logre ese efecto caramelizado.

El paso a paso para unas zanahorias caramelizadas perfectas

Para conseguir zanahorias bien doradas, los especialistas recomiendan usar el horno a temperaturas altas, cerca de 220 °C. Además, es clave cortar las zanahorias en tamaños similares, preferentemente en trozos más pequeños que otras verduras, ya que son más firmes y así se cocinan de manera pareja.

Zanahorias. Foto: Freepik.

Otro detalle fundamental es secar bien las zanahorias antes de hornearlas y cubrirlas apenas con un poco de aceite. El exceso de humedad impide el dorado, mientras que una capa fina de aceite ayuda a que la superficie quede tostada y con mejor textura.

El resultado: más sabor y una textura irresistible

Siguiendo estos pasos, las zanahorias salen del horno tiernas por dentro y doradas por fuera, con un sabor mucho más concentrado. Para quienes buscan una guarnición distinta y quieren aprovechar el dulzor natural de esta verdura, la cocción al horno es una alternativa sencilla y efectiva al clásico hervor.

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