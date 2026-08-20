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Cómo hacer una torta Rogel exprés: la receta fácil y tentadora con tapas de empanada

Aprendé a preparar una exquisita torta Rogel exprés en pocos minutos utilizando un ingrediente salvador: tapas de empanada. Descubrí el paso a paso fácil de este clásico de la pastelería argentina. Una opción práctica e ideal para cualquier reunión o festejo.

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Rica, exprés y con pocos ingredientes: descubrí cómo preparar una deliciosa torta Rogel.
Rica, exprés y con pocos ingredientes: descubrí cómo preparar una deliciosa torta Rogel. Foto: Wikimedia Commons
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Una de las tortas emblemáticas de la pastelería argentina es la torta Rogel. Esas capas crocantes entrelazadas con cremosas capas de dulce de leche, coronadas por una suave y brillante cobertura de merengue, convierten a este clásico en una verdadera exquisitez de la cocina local. Lo mejor de todo es que no se necesita de muchos ingredientes ni de un gran expertise para prepararlo en casa.

Con un truco infalible que utiliza tapas de empanada (ya sean hojaldradas o criollas), se puede elaborar un Rogel igual al de las mejores patisseries de Buenos Aires. Lo fundamental será que las estires bien para lograr aros finos que contengan todo el sabor de este postre irresistible. A continuación, encontrarás la receta paso a paso para lucirte en cualquier ocasión.

Cómo preparar una torta Rogel con tapas de empanadas: lista de ingredientes y paso a paso

Esta versión simplificada ahorra tiempo de elaboración en la cocina manteniendo la crocantez característica del plato original.

Torta Rogel
La torta Rogel se hace con capas de masa crocante y dulce de leche repostero. Foto: Wikimedia Commons

Ingredientes para la torta Rogel

  • 12 tapas de empanada hojaldradas (de las que vienen para horno).
  • 400 g de dulce de leche repostero (aproximadamente 1 pote grande).
  • Harina para estirar la masa (opcional).

Preparación: paso a paso de la torta Rogel con tapas de empanada

  1. Estirar las tapas: Si querés que queden bien finitas, podés estirarlas un poquito sobre la mesada con un palo de amasar y un toque de harina.
  2. Hornear las tapas: Colocá cada tapa en una placa enmantecada o con papel manteca. Pinchalas con un tenedor para que no se inflen durante la cocción y hornealas a 180 °C hasta que estén apenas doradas (unos 8 a 10 minutos). Retirá y dejá enfriar.
  3. Armar el Rogel: Sobre un plato o bandeja poné una tapa, cubrila con una capa de dulce de leche, luego agregá otra tapa y otra capa de dulce, continuando así hasta terminar con todas las tapas. La última capa de masa no se cubre con dulce, ya que encima irá la cobertura.
  4. Cubrir con merengue: Una vez armado, coroná todo el Rogel con el merengue italiano. Podés usar una cuchara para darle un estilo rústico o una manga pastelera para darle forma.
Torta Rogel
En esta versión simplificada, la torta Rogel se hace con tapas de empanada. Foto: Wikimedia Commons

Cómo cocinar un merengue italiano para decorar la torta Rogel

El merengue italiano es el toque final indispensable que le aporta volumen, brillo y textura a esta receta.

Ingredientes para hacer un merengue italiano

  • 3 claras de huevo (a temperatura ambiente).
  • 200 g de azúcar.
  • 70 ml de agua.
  • 1 pizca de sal o unas gotas de jugo de limón (ayuda a estabilizar la mezcla).

Preparación del merengue: paso a paso

  1. Hacer el almíbar: En una ollita, poné el azúcar con el agua y llevá a fuego medio hasta que llegue a los 118 °C (punto “bolita blanda”). Si no tenés termómetro en tu cocina, probá poniendo una gotita en un vaso con agua fría: se debe poder formar una bolita blanda con los dedos.
  2. Batir las claras: Mientras se hace el almíbar, comenzá a batir las claras con la pizca de sal o el jugo de limón hasta que estén espumosas y formen picos blandos.
  3. Incorporar el almíbar: En forma de hilo fino, agregá el almíbar caliente a las claras mientras seguís batiendo de manera continua. Tené cuidado de no tirarlo directo sobre el batidor para evitar salpicaduras.
  4. Seguir batiendo: Continuá batiendo hasta que el bowl y la mezcla se enfríen y el merengue quede bien firme, brillante y con picos estables.

Esta versión rápida de la torta Rogel permite disfrutar de un postre tradicional argentino en minutos, combinando la versatilidad de las tapas de empanada con el sabor inconfundible del dulce de leche repostero y el merengue casero.

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