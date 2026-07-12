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El truco definitivo de la chocotorta: cómo lograr las capas perfectas sin que se rompan

Hay recetas que no necesitan presentación como es el caso de la chocotorta. Desde hace décadas forma parte de cumpleaños, reuniones familiares y domingos de postre. Es una preparación simple, sin cocción y con apenas unos pocos ingredientes que logró convertirse en uno de los postres más representativos de la gastronomía argentina.

Melisa Bubica
Por Melisa Bubica
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Fácil
Preparación:
15 min
Cocción:
0 min
Total:
15 min
Una receta bien tradicional que todos aman disfrutar en familia.
Una receta bien tradicional que todos aman disfrutar en familia. Foto: Wikimedia Commons
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Su éxito no es casualidad. Además de ser muy fácil de preparar, permite resolver un postre rendidor sin necesidad de tener experiencia en pastelería. Con una buena combinación de galletitas de chocolate, dulce de leche y queso crema es posible obtener una textura cremosa y equilibrada que gusta tanto a chicos como a grandes.

La historia de la chocotorta comenzó a principios de la década de 1980, cuando surgió como una campaña publicitaria que unía dos productos muy populares: las galletitas Chocolinas y el queso crema. Con el paso del tiempo dejó de ser una acción comercial para transformarse en un verdadero clásico de la cocina argentina, reconocido incluso como uno de los postres más emblemáticos del país.

Una rica porción de chocotorta. Foto: Bon Viveur.

Aunque parece una receta muy sencilla, existen algunos detalles que hacen la diferencia. La calidad del dulce de leche influye directamente en la textura final, mientras que el queso crema aporta el equilibrio necesario para que el resultado no sea excesivamente dulce.

Como la receta utiliza productos lácteos que no vuelven a cocinarse, es fundamental respetar la cadena de frío. Esto en el invierno es más fácil, tanto el queso crema como el dulce de leche una vez abiertos deben conservarse refrigerados y no permanecer demasiado tiempo a temperatura ambiente durante la preparación.

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El secreto para una chocotorta bien firme y con capas perfectas

Uno de los errores más comunes consiste en humedecer demasiado las galletitas. Si permanecen mucho tiempo en el café o la leche chocolatada, comienzan a romperse con facilidad y la estructura del postre pierde firmeza.

El truco está en mojarlas apenas uno o dos segundos de cada lado. Durante las horas de descanso en la heladera terminarán absorbiendo la humedad necesaria para alcanzar esa textura suave que caracteriza a la chocotorta por el relleno de la crema.

Otro consejo importante es preparar el postre con varias horas de anticipación. Lo ideal es dejarlo reposar entre 8 y 12 horas en la heladera. Ese tiempo permite que todos los sabores se integren y que el corte salga mucho más prolijo.

Ingredientes para una rica chocotorta

  • 500 g de dulce de leche repostero
  • 400 g de queso crema
  • 3 paquetes de Chocolinas
  • 250 ml de café frío

Paso a paso: cómo hacer una rica chocotorta

  1. En un recipiente mezclamos el queso crema con el dulce de leche hasta obtener una preparación lisa, homogénea y sin grumos.
  2. Humedecemos las galletitas de chocolate apenas uno o dos segundos en el café frío o en la bebida elegida. No deben deshacerse.
  3. En una fuente armamos una primera capa de galletitas. Cubrimos con parte de la crema y repetimos el procedimiento hasta terminar todos los ingredientes, finalizando con crema.
  4. Cubrimos la fuente y llevamos la chocotorta a la heladera durante al menos ocho horas. Si puede descansar toda la noche, mucho mejor.
  5. Antes de servir decoramos con cacao amargo, chocolate rallado o rulos de chocolate.

Trucos que hacen la diferencia

  • Utilizar dulce de leche repostero para obtener una crema más firme.
  • No remojar demasiado las galletitas.
  • Trabajar siempre con los ingredientes fríos.
  • Prepararla el día anterior para mejorar la textura.
  • Cortarla con un cuchillo limpio entre cada porción.
Dulce de leche. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

La chocotorta sigue demostrando que es uno de los postres favoritos de los argentinos: es económica, rendidora, muy fácil de hacer y no necesita horno. Con pocos ingredientes y algunos cuidados simples se puede preparar un clásico que nunca falla.

¡Si te gustó esta receta, compartila! Encontrá más ideas de menús semanales, tips, consejos y más recetas dulces y saladas en nuestra sección Recetas.

RecetaTortaPastelería
Melisa Bubica
Melisa Bubica

Columnista

Periodista profesional especializada en gastronomía, chef y cocinera nostálgica de los sabores del hogar, cocino con color y de temporada, me gusta narrar historias y analizar a través de lo que comemos. Leer bio

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