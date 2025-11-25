No tires las latas de durazno: cómo transformarlas en repelente de mosquitos para el verano

Llega el verano y con las altas temperaturas comienzan a aparecer los mosquitos. Cómo alejarlos con este elemento eficaz y fácil de hacer.

Las latas de durazno pueden convertirse en un portaespiral para ahuyentar mosquitos en verano. Foto: Freepik

Una de las opciones más elegidas para un postre liviano y rico son los duraznos en lata. Pero además de ser deliciosos, su envase también puede reutilizarse. En lugar de tirarla, la lata puede tener una “segunda vida” y transformarse en un portaespiral colgante ideal para ahuyentar mosquitos.

En verano, cuando las temperaturas comienzan a aumentar, los mosquitos aparecen e invaden los hogares. Para alejarlos, la costumbre más frecuente es dejar los espirales en el piso o en la mesa pero además de ser incómodo, también puede ser un método peligroso.

Mosquito. Foto: Unsplash.

Por eso, las latas de durazno pueden convertirse en un portaespiral seguro y fácil de hacer.

Cómo hacer un portaespiral con lata de durazno

Se necesita:

Dos latas de durazno vacías y limpias

Herramienta para cortar metal

Pintura acrílica

Aplicadores para detalles

Alambre

Las latas de durazno pueden convertirse en un portaespiral. Foto: Unsplash.

Paso a paso: