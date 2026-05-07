Pelusas en el suéter, el enemigo del invierno:

Cómo quitar las pelusas del suéter. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

Con el uso, es normal que los suéteres desarrollen las temidas pelusas y bolitas, lo que hace que luzcan viejos y desgastados. Sin embargo, hay una buena noticia: existe un truco casero, rápido y eficaz para dejarlos como nuevos antes de guardarlos.

Las pelusas, también conocidas como “pilling” o “bolitas”, aparecen por el roce de las fibras durante el uso y el lavado. Aunque son inevitables, pueden eliminarse de manera sencilla sin dañar el tejido.

La solución más práctica no requiere herramientas costosas ni productos que puedan arruinar la ropa. Solo hace falta una gilette o una máquina quitapelusas, ambas fáciles de conseguir. Con cuidado y un poco de paciencia, es posible renovar la prenda en pocos minutos.

Paso a paso: cómo sacar las bolitas y pelusas del suéter. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Paso a paso: cómo sacar las bolitas y pelusas del suéter

Primero, se debe colocar el suéter sobre una superficie plana y estirarlo bien. Luego, hay que pasar la afeitadora suavemente en la dirección de las fibras para retirar las pelusas. Es importante hacerlo con delicadeza para evitar dañar la tela.

Para quienes prefieren una opción 100 % casera y sin riesgos, también se puede utilizar cinta adhesiva ancha. Solo hay que apoyarla sobre las zonas con pelusas y retirarla con cuidado para desprender las bolitas. El procedimiento puede repetirse hasta que la prenda quede limpia.

Otra alternativa es usar un peine de cerdas finas o un cepillo especial para lana. Este método resulta ideal para tejidos gruesos, ya que elimina las pelusas sin romper las fibras.

Además de quitar las bolitas, es fundamental cuidar los suéteres correctamente para prolongar su vida útil y conservar su textura original. Con estos simples consejos, las prendas quedarán impecables y listas para el próximo invierno, evitando gastos innecesarios y manteniendo el placard ordenado.

Cómo guardar correctamente los suéteres. Foto: Freepik.

Cómo proteger el suéter antes de guardarlo