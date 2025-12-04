Blanqueador, exfoliante y limpiador: el truco casero con cáscara de limón y bicarbonato que deja todo impecable

Estos dos ingredientes caseros contienen componentes que, al fusionarse, crean una sustancia multiuso. Conocé sus diferentes utilidades para aprovecharlas al máximo en tu hogar.

Bicarbonato de sodio y limón, la mezcla perfecta. Foto: Freepik

Los métodos caseros para mantener limpia y reluciente la casa se convirtieron en una gran tendencia. Uno de ellos, por ejemplo, es la mezcla de cáscaras de limón y bicarbonato de sodio, ideal para higienizar el hogar.

El primero de los dos ingredientes es famoso por sus aceites esenciales y su ácido cítrico, dos componentes que desinfectan, desengrasan y dejan un perfume fresco en cualquier lugar de la vivienda.

Bicarbonato de sodio y limón. Foto: Freepik

El bicarbonato de sodio, por su parte, es un abrasivo blanqueador y neutralizador de olores. La mezcla entre ambos crea un limpiador multiuso que no solo elimina la suciedad, sino que también deja un rico aroma.

En este contexto, algunos especialistas recomiendan que dedicar 5 minutos diarios a limpiar u organizar diferentes áreas de la casa es una manera de resolver la higiene del hogar.

¿Para qué sirve la mezcla de limón y bicarbonato?

Blanqueador suave : sirve para tazas manchadas por café o té.

Eliminador de grasa : perfecto para sacar restos de aceite y suciedad pegada.

Exfoliante para ollas y sartenes : limpia sin rayar y deja todo brillante.

Limpiador de superficies : ideal para mesadas, tablas de cocina y azulejos.

Neutralizador de olores: es la solución para la heladera, el microondas o los tachos de basura.

Cáscaras de limón Foto: Freepik

Los 5 pasos para preparar la mezcla de limón y bicarbonato