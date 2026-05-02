Adiós a las esponjas de cocina.

El hábito cotidiano de lavar y limpiar la cocina todos los días empezó a ponerse en revisión. En especial, por el uso de las esponjas tradicionales, durante años aliadas infaltables para higienizar platos, ollas, mesadas y electrodomésticos. Sin embargo, en los últimos tiempos surgieron alertas sobre su impacto ambiental, un aspecto que muchas veces pasa desapercibido.

Estas esponjas suelen estar hechas de melamina, un tipo de plástico con una estructura rígida y porosa. Al frotarlas contra distintas superficies, funcionan como una lija muy fina que permite remover la suciedad con facilidad. Pero esa misma cualidad también provoca que el material se desgaste con el uso.

En cada limpieza, se desprenden pequeñas partículas invisibles que se mezclan con el agua. Aunque parezcan insignificantes, cuando este proceso se replica a gran escala, el impacto se vuelve mucho más relevante.

Esponja de platos. Foto: IStock.

Una investigación publicada en la revista científica ACS Environmental Science & Technology reveló que una sola esponja de melamina puede liberar millones de microfibras a lo largo de su vida útil. Si se considera la cantidad de hogares que las utilizan en todo el mundo, el volumen total de residuos resulta preocupante.

Estos fragmentos forman parte de los llamados microplásticos, diminutas partículas que se dispersan en el ambiente y que hoy representan uno de los principales desafíos en términos de contaminación.

Esponjas de cocina y microplásticos: por qué pueden contaminar y qué alternativas usar

Frente a este escenario, cada vez más personas empiezan a revisar los productos que usan para la limpieza diaria. En ese contexto, ganan protagonismo opciones más amigables con el ambiente, que permiten mantener la cocina en condiciones sin generar residuos plásticos.

Esponjas de cocina y microplásticos: por qué pueden contaminar y qué alternativas usar Foto: Freepik

Una de las alternativas más recomendadas es la lufa natural, una esponja vegetal que se obtiene de una planta trepadora. Una vez seca, adquiere una textura fibrosa ideal para fregar. Su principal ventaja es que es biodegradable y no libera microplásticos.

También se popularizaron los estropajos de fibra de coco o de cáscara de nuez triturada. Son resistentes, eficaces para limpiar y no dependen de derivados del petróleo en su fabricación. Además, su impacto ambiental al desecharlos es considerablemente menor.

Otra opción son las esponjas de celulosa. Si bien no son completamente naturales, tienen una huella ecológica más baja que las sintéticas tradicionales. Son absorbentes y funcionan bien para la limpieza cotidiana.

Otra opción son las esponjas de celulosa. Fuente: Pexels

Modificar estos pequeños hábitos puede parecer un cambio menor, pero su efecto acumulativo es significativo. Cada elección ayuda a reducir la presencia de microplásticos en el agua y, en un problema de escala global, incluso las decisiones más simples pueden marcar la diferencia.