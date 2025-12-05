Canela detrás de las puertas: el truco casero que protege tu hogar y armoniza el ambiente

Las ramas de canela no sirven solamente para cocinar y darle un gusto distinto a la pastelería, sino que, además, podría ser utilizado como un talismán para proteger a toda tu familia. Paso a paso, cómo hacer este ritual.

Para mantener la armonía del hogar y atraer la buena energía, muchas personas utilizan rituales y las reglas del Feng Shui. Estas activan el chi, mueven las intenciones y, sobre todo, comienzan a florecer nuevos desafíos que podrían cambiarlo todo. Uno de los más populares es el de colocar ramas de canela detrás de la puerta de entrada del hogar. Pero ¿Para qué sirve?

Cabe recordar que la canela no es solo un ingrediente estrella en la cocina y la pastelería: sus ramas pueden convertirse en un talismán natural para proteger tu hogar y atraer buena energía. Siguiendo un ritual sencillo, es posible combinar tradición, simbolismo y hasta conceptos del Feng Shui para armonizar los espacios.

Canela en la puerta Foto: gemini IA

De hecho, desde la antigüedad, este ingrediente natural ha sido valorada no solo por su aroma y sabor, sino también por sus propiedades simbólicas: se cree que atrae energía positiva y abundancia. Además, su aroma intenso actúa como un repelente natural, manteniendo alejados a insectos y posibles malas vibras.

En el Feng Shui, colocar elementos aromáticos y de color cálido, como la canela, en puntos estratégicos de la casa ayuda a armonizar el chi, la energía vital del hogar. Es por eso que no sería raro encontrar algunas ramas en el portal de ingreso, ya que es allí donde se acumulan la mayor cantidad de energías positivas y negativas que chocan entre sí.

Ramas de canela.

Cómo hacer el ritual con ramas de canela paso a paso

Elegí las ramas de canela: pueden ser secas o recién compradas, procurando que tengan buen aroma y estén en buen estado.

Seleccioná el lugar adecuado: detrás de la puerta principal, en ventanas o esquinas estratégicas según el Feng Shui. Se recomienda la entrada de la casa, ya que allí fluye la energía que llega al hogar.

Activá el talismán: antes de colocarlas, sostené las ramas en tus manos y visualiza protección, bienestar y armonía para tu familia. Este acto simbólico potencia la intención del ritual.

Ubicá las ramas: colocalas detrás de las puertas, en estantes o incluso dentro de alacenas para combinar protección física y energética.

Renovación periódica: las ramas de canela pierden aroma con el tiempo, por lo que se recomienda reemplazarlas cada 1 o 2 meses para mantener su efecto tanto simbólico como aromático.

Colocar ramas de canela detrás de las puertas y en lugares estratégicos combina tradición, simbolismo y beneficios prácticos. Ya sea que busques armonizar el hogar según el Feng Shui, repeler insectos de forma natural o simplemente llenar tus espacios con un aroma agradable, este sencillo ritual puede convertirse en un aliado para tu familia y tu bienestar.