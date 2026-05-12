Qué plantas tener en tu balcón Foto: Freepik

Cuando baja la temperatura, muchos balcones quedan “en pausa”: macetas vacías, hojas amarillas y la sensación de que hasta la primavera no hay nada que hacer. Pero eso es un mito. Con una selección inteligente de especies, podés tener color, textura y verde incluso en pleno invierno. La clave está en elegir plantas que toleren el frío y en recordar algo fundamental: en maceta, las raíces están más expuestas a las heladas que en el suelo.

A continuación, te dejo una lista curada para balcones (jardineras y macetas), con opciones de floración, follaje y estructura. Y al final, un mini‑método para “blindar” tus macetas ante el frío.

Qué plantas tener en tu balcón Foto: Freepik

1) Pensamientos y violas (Viola)

Son de las opciones más recomendadas para macetas de invierno porque aportan color y funcionan muy bien en balcones y patios durante la temporada fría.

Dónde van mejor: en un lugar con buena luz invernal (siempre que tu balcón la tenga).

2) Brezo de invierno (Erica carnea)

Una de las estrellas del balcón en invierno: compacta, rústica y muy popular para decorar terrazas cuando bajan las temperaturas.

Tip clave: suele rendir mejor con sustrato adecuado y drenaje para evitar exceso de humedad en frío.

3) Esquimia (Skimmia japonica)

Arbusto ornamental ideal para maceta: aporta estructura y presencia, y se recomienda para balcones en temporada fría.

Importante: prefiere ubicaciones de semisombra en muchos casos, y conviene elegir el sustrato correcto según la especie/mezcla.

4) Gaulteria (Gaultheria)

Pequeña, decorativa y muy buscada por su look invernal (bayas y follaje). Es una de las plantas sugeridas para balcones en invierno.

Tip clave: varias especies asociadas a este tipo de plantas se benefician de suelo/sustrato ácido y buen drenaje.

5) Rosa de Navidad (Helleborus niger)

Un clásico de maceta invernal por su floración en época fría y su estética elegante. Está recomendada como opción para balcón en invierno.

Dónde va mejor: suele preferir semisombra en muchas situaciones.

¿Qué es peor en invierno: el frío o el exceso de agua? En maceta, el exceso de humedad + bajas temperaturas suele ser letal: priorizá drenaje y riego moderado.

¿Cómo protejo macetas cuando hiela? Levantá del suelo, agrupá en zona reparada y envolvé el contenedor en olas de frío; así protegés raíces.

Qué plantas tener en tu balcón Foto: Freepik

Mini guía “anti-heladas” para que sobrevivan en maceta

En contenedor, las raíces sufren más porque quedan expuestas a temperaturas similares al aire. Por eso se recomienda elegir plantas más rústicas y proteger macetas.